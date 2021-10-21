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В Роскомнадзоре заявили о всплеске цензуры против российских СМИ
В Роскомнадзоре заявили о всплеске цензуры против российских СМИ - РИА Новости, 21.10.2021
В Роскомнадзоре заявили о всплеске цензуры против российских СМИ
Роскомнадзор с 2020 года наблюдает резкий всплеск цензуры зарубежными интернет-компаниями российских средств массовой информации, отечественным СМИ в принципе... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:41
2021-10-21T11:59
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
в мире
технологии
цензура
вадим субботин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Роскомнадзор с 2020 года наблюдает резкий всплеск цензуры зарубежными интернет-компаниями российских средств массовой информации, отечественным СМИ в принципе запрещают работать, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин."Отдельная тема для разговора - цензура в сети. Мы с 2020 года наблюдаем прямо резкий всплеск этой так называемой цензуры. Мы выявили 85 случаев цензурирования отдельных материалов российских средств массовой информации, отдельных материалов граждан Российской Федерации", - сказал Субботин на заседании временной комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ на тему "Мониторинг выполнения глобальными интернет-платформами законодательства Российской Федерации"."А также в целом мы наблюдаем, что в последнее время иностранные компании цензурируют в принципе целиком средства массовой информации, запрещая им работать. Это вообще нонсенс, это, конечно, недопустимо", - добавил заместитель руководителя службы.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), в мире, технологии, цензура, вадим субботин
11:41 21.10.2021 (обновлено: 11:59 21.10.2021)
 
В Роскомнадзоре заявили о всплеске цензуры против российских СМИ

Замглавы Роскомнадзора заявил о всплеске цензуры против российских СМИ со стороны Запада

© Depositphotos / duiwoyЧеловек за компьютером
Человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Depositphotos / duiwoy
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Роскомнадзор с 2020 года наблюдает резкий всплеск цензуры зарубежными интернет-компаниями российских средств массовой информации, отечественным СМИ в принципе запрещают работать, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
"Отдельная тема для разговора - цензура в сети. Мы с 2020 года наблюдаем прямо резкий всплеск этой так называемой цензуры. Мы выявили 85 случаев цензурирования отдельных материалов российских средств массовой информации, отдельных материалов граждан Российской Федерации", - сказал Субботин на заседании временной комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ на тему "Мониторинг выполнения глобальными интернет-платформами законодательства Российской Федерации".
"А также в целом мы наблюдаем, что в последнее время иностранные компании цензурируют в принципе целиком средства массовой информации, запрещая им работать. Это вообще нонсенс, это, конечно, недопустимо", - добавил заместитель руководителя службы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 17:11
Захарова призвала правительство Германии выдать RT DE лицензию на вещание
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)В миреТехнологииЦензураВадим Субботин
 
 
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