https://ria.ru/20211021/tsenzura-1755543916.html
В Роскомнадзоре заявили о всплеске цензуры против российских СМИ
В Роскомнадзоре заявили о всплеске цензуры против российских СМИ - РИА Новости, 21.10.2021
В Роскомнадзоре заявили о всплеске цензуры против российских СМИ
Роскомнадзор с 2020 года наблюдает резкий всплеск цензуры зарубежными интернет-компаниями российских средств массовой информации, отечественным СМИ в принципе... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:41
2021-10-21T11:41
2021-10-21T11:59
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
в мире
технологии
цензура
вадим субботин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151010/78/1510107809_0:210:4966:3003_1920x0_80_0_0_c8410a74d40ff8966cfa9b5736b494d6.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Роскомнадзор с 2020 года наблюдает резкий всплеск цензуры зарубежными интернет-компаниями российских средств массовой информации, отечественным СМИ в принципе запрещают работать, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин."Отдельная тема для разговора - цензура в сети. Мы с 2020 года наблюдаем прямо резкий всплеск этой так называемой цензуры. Мы выявили 85 случаев цензурирования отдельных материалов российских средств массовой информации, отдельных материалов граждан Российской Федерации", - сказал Субботин на заседании временной комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ на тему "Мониторинг выполнения глобальными интернет-платформами законодательства Российской Федерации"."А также в целом мы наблюдаем, что в последнее время иностранные компании цензурируют в принципе целиком средства массовой информации, запрещая им работать. Это вообще нонсенс, это, конечно, недопустимо", - добавил заместитель руководителя службы.
https://ria.ru/20210930/rt-1752529611.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151010/78/1510107809_343:0:4624:3211_1920x0_80_0_0_5794368c22c774fd9a15bf52f1966c15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), в мире, технологии, цензура, вадим субботин
11:41 21.10.2021 (обновлено: 11:59 21.10.2021)
В Роскомнадзоре заявили о всплеске цензуры против российских СМИ
Замглавы Роскомнадзора заявил о всплеске цензуры против российских СМИ со стороны Запада