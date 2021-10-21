https://ria.ru/20211021/tsenzura-1755543916.html

В Роскомнадзоре заявили о всплеске цензуры против российских СМИ

В Роскомнадзоре заявили о всплеске цензуры против российских СМИ - РИА Новости, 21.10.2021

В Роскомнадзоре заявили о всплеске цензуры против российских СМИ

Роскомнадзор с 2020 года наблюдает резкий всплеск цензуры зарубежными интернет-компаниями российских средств массовой информации, отечественным СМИ в принципе... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T11:41

2021-10-21T11:41

2021-10-21T11:59

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

в мире

технологии

цензура

вадим субботин

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Роскомнадзор с 2020 года наблюдает резкий всплеск цензуры зарубежными интернет-компаниями российских средств массовой информации, отечественным СМИ в принципе запрещают работать, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин."Отдельная тема для разговора - цензура в сети. Мы с 2020 года наблюдаем прямо резкий всплеск этой так называемой цензуры. Мы выявили 85 случаев цензурирования отдельных материалов российских средств массовой информации, отдельных материалов граждан Российской Федерации", - сказал Субботин на заседании временной комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ на тему "Мониторинг выполнения глобальными интернет-платформами законодательства Российской Федерации"."А также в целом мы наблюдаем, что в последнее время иностранные компании цензурируют в принципе целиком средства массовой информации, запрещая им работать. Это вообще нонсенс, это, конечно, недопустимо", - добавил заместитель руководителя службы.

https://ria.ru/20210930/rt-1752529611.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), в мире, технологии, цензура, вадим субботин