https://ria.ru/20211021/tsennosti-1755658347.html

Путин назвал ценности, объединяющие все народы мира

Путин назвал ценности, объединяющие все народы мира - РИА Новости, 21.10.2021

Путин назвал ценности, объединяющие все народы мира

У каждого народа свои черты, но всех объединяет ценность жизни и семьи, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:34

2021-10-21T18:34

2021-10-21T19:01

владимир путин

общество

семья

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. У каждого народа свои черты, но всех объединяет ценность жизни и семьи, считает президент России Владимир Путин."Конечно, есть огромное своеобразие и особые черты у каждого народа, в разных частях мира, но все-таки есть и нечто такое, что объединяет всех людей. Мы же все люди, мы все хотим жить, ценность жизни, она является абсолютной. На мой взгляд, тем же самым является ценность семьи. Потому что в основе этого продолжение рода. Мы хотим быть или не хотим?" - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."Быть или не быть? Если мы не хотим быть, то тогда и ладно. Адаптировать - это тоже хорошо, это важно. Но для того чтобы адаптировать ребенка, его кто-то должен родить. Вот вторая абсолютно универсальная ценность. Но есть и другие", - добавил президент.

https://ria.ru/20211015/siloviki-1754637684.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество, семья, международный дискуссионный клуб "валдай"