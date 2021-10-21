https://ria.ru/20211021/trevozhnost-1755649719.html
Резкая реакция молодежи на COVID-19 вызывает тревожность, заявил Путин
Резкая реакция молодежи на COVID-19 вызывает тревожность, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021
Резкая реакция молодежи на COVID-19 вызывает тревожность, заявил Путин
Резкая реакция общества и молодежи во многих странах мира на меры по борьбе с коронавирусом показала, что причина социального раздражения, недовольства намного... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:05
2021-10-21T18:05
2021-10-21T21:39
владимир путин
россия
здоровье - общество
международный дискуссионный клуб "валдай"
коронавирус в россии
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СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Резкая реакция общества и молодежи во многих странах мира на меры по борьбе с коронавирусом показала, что причина социального раздражения, недовольства намного глубже, заявил президент России Владимир Путин."Гипертрофированная резкая, порой агрессивная реакция общества, молодежи на меры по борьбе с коронавирусом во многих странах показала, и я хочу это отметить, надеюсь, что кто-то уже до меня, выступая на различных площадках, уже об этом сказал, ну так вот, я думаю, что она показала, что инфекция стала только поводом, причина социального раздражения, недовольства намного глубже", – сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
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владимир путин, россия, здоровье - общество, международный дискуссионный клуб "валдай", коронавирус в россии
18:05 21.10.2021 (обновлено: 21:39 21.10.2021)
Резкая реакция молодежи на COVID-19 вызывает тревожность, заявил Путин
Путин: реакция реакция молодежи на ограничения по COVID-19 вызывает тревожность