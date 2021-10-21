https://ria.ru/20211021/testirovanie-1755583477.html

В Белгородской области детей с симптомами ОРВИ начали тестировать на COVID

В Белгородской области детей с симптомами ОРВИ начали тестировать на COVID - РИА Новости, 21.10.2021

В Белгородской области детей с симптомами ОРВИ начали тестировать на COVID

Тестирование на коронавирусную инфекцию детей с симптомами ОРВИ началось в Белгородской области, сообщает в четверг областное правительство. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T14:18

2021-10-21T14:18

2021-10-21T14:18

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БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Тестирование на коронавирусную инфекцию детей с симптомами ОРВИ началось в Белгородской области, сообщает в четверг областное правительство.По данным правительства, в регионе ежедневно среди детей выявляется порядка 1 тысячи случаев ОРВИ, из них с COVID - до 130 человек в день. В понедельник на оперативном совещании губернатор Вячеслав Гладков заявил, что детей с симптомами простуды в регионе будут тестировать на COVID."В Белгородской области детей с симптомами ОРВИ начали тестировать на COVID-19. Бесплатную ПЦР-диагностику проводят по назначению врача. На сегодняшний день только в Белгороде около 400 детей в сутки обращаются в поликлиники с признаками ОРВИ, из них на COVID-19 обследуют более 200 человек", - говорится в сообщении. Для тестирования детей в амбулаторных учреждениях области организованы кабинеты неотложной помощи."Не нужно каждого ребенка, у которого легкий насморк или какое‑то общее недомогание, тестировать на коронавирус. Все обследования должны проводиться по назначению врача. С острыми состояниями можно обращаться в кабинеты неотложной помощи, там же проводят забор мазков. Кроме того, мы практически готовы к тому, чтобы участковые педиатры могли делать ПЦР-тесты как в поликлиниках, так и при вызове на дом", – приводит облправительство слова исполняющего обязанности главврача детской областной больницы Андрея Тулинова.ПЦР-исследования проводят бесплатно. Как отмечают власти региона, главная цель тестирования детей на коронавирус – выявить максимально достоверное количество заболевших, чтобы не допустить распространения инфекции.

https://ria.ru/20211014/podderzhka-1754626338.html

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