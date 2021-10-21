https://ria.ru/20211021/svedeniya-1755690204.html
Россия будет передавать США информацию о террористах, заявил Путин
Россия будет передавать США информацию о террористах, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021
Россия будет передавать США информацию о террористах, заявил Путин
Спецслужбы РФ и США в контакте в борьбе с терроризмом, Москва благодарна Вашингтону за информацию, позволившую предотвратить теракты, заявил президент России... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T20:45
2021-10-21T20:45
2021-10-21T22:02
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Спецслужбы РФ и США в контакте в борьбе с терроризмом, Москва благодарна Вашингтону за информацию, позволившую предотвратить теракты, заявил президент России Владимир Путин."Наши специальные службы в контакте друг с другом, хотя, на мой взгляд, можно было бы работать и поглубже. Но мы благодарны американским партнерам за ту информацию, которая позволила нам предотвратить террористические акты на территории РФ", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Валдайского форума."Уверяю вас, что мы сделаем все, что от нас зависит, и своевременно будем передавать необходимую информацию американским коллегам, если она будет представлять для них интерес и, если мы будем ею располагать. Уверен, что в этом все заинтересованы", - добавил он.
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в мире, сша, россия
20:45 21.10.2021 (обновлено: 22:02 21.10.2021)
Россия будет передавать США информацию о террористах, заявил Путин
Путин: Россия будет передавать США сведения о террористах для предотвращения катастроф