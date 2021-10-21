https://ria.ru/20211021/sputnik-1755645601.html
Sputnik посетили молодые журналисты из стран дальнего зарубежья
Sputnik посетили молодые журналисты из стран дальнего зарубежья - РИА Новости, 21.10.2021
Sputnik посетили молодые журналисты из стран дальнего зарубежья
Международное информационное агентство и радио Sputnik приняло иностранных участников в рамках просветительского проекта SputnikPro на своей площадке в Москве... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:01
2021-10-21T18:01
2021-10-21T18:01
журналистика
москва
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
sputnik
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755645486_0:72:3078:1804_1920x0_80_0_0_7263c2af451f767227a05baa40c62ff5.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik приняло иностранных участников в рамках просветительского проекта SputnikPro на своей площадке в Москве впервые с начала пандемии. В этом году проект собрал 8 медиаспециалистов из 6 стран дальнего зарубежья. Среди них – представители ведущих СМИ: информационного агентства WAM (ОАЭ), информационного агентства MENA (Египет), телеканала Al Mayadeen (Ливан), газеты Вечерние новости (Сербия).На протяжении нескольких дней эксперты агентства рассказывали участникам о принципах работы современного международного мультимедийного СМИ, основных тенденциях развития информационного пространства, создании видеоконтента для социальных сетей, веб-технологиях для молодых журналистов, а также об особенностях производства подкастов и радио.Журналистка из Сербии Горана Новакович поделилась своими впечатлениями от программы: "Это был великолепный опыт. Лекторы Sputnik, профессионалы в своем деле, постарались дать нам максимум информации. Я рада, что стала частью проекта".Ее коллега из египетской газеты Al Ahram Айман Хафез добавляет: "SputnikPro – прекрасный и крайне интересный проект, и мы очень рады, что смогли принять в нем участие. Нам рассказали много нового о журналистике и работе мультимедийного агентства в целом. Больше всего мне понравилась лекция о работе с социальными сетями, она была очень познавательной".Очные модули SputnikPro для журналистов из зарубежных стран реализуются при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).SputnikPro– проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://radiosputnik.ria.ru/20211012/smi-1754259761.html
https://ria.ru/20211015/sputnik-1754696667.html
москва
РИА Новости
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2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755645486_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_fbfc82d2bfcfed4403e2b25072a45b34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
журналистика, москва, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), sputnik
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Международное информационное агентство и радио Sputnik приняло иностранных участников в рамках просветительского проекта SputnikPro на своей площадке в Москве
впервые с начала пандемии. В этом году проект собрал 8 медиаспециалистов из 6 стран дальнего зарубежья. Среди них – представители ведущих СМИ: информационного агентства WAM (ОАЭ), информационного агентства MENA (Египет), телеканала Al Mayadeen (Ливан), газеты Вечерние новости (Сербия).
На протяжении нескольких дней эксперты агентства рассказывали участникам о принципах работы современного международного мультимедийного СМИ, основных тенденциях развития информационного пространства, создании видеоконтента для социальных сетей, веб-технологиях для молодых журналистов, а также об особенностях производства подкастов и радио.
Журналистка из Сербии Горана Новакович поделилась своими впечатлениями от программы: "Это был великолепный опыт. Лекторы Sputnik, профессионалы в своем деле, постарались дать нам максимум информации. Я рада, что стала частью проекта".
Ее коллега из египетской газеты Al Ahram Айман Хафез добавляет: "SputnikPro – прекрасный и крайне интересный проект, и мы очень рады, что смогли принять в нем участие. Нам рассказали много нового о журналистике и работе мультимедийного агентства в целом. Больше всего мне понравилась лекция о работе с социальными сетями, она была очень познавательной".
Очные модули SputnikPro для журналистов из зарубежных стран реализуются при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество
).
SputnikPro– проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
Sputnik
– международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.