https://ria.ru/20211021/sputnik-1755645601.html

Sputnik посетили молодые журналисты из стран дальнего зарубежья

Sputnik посетили молодые журналисты из стран дальнего зарубежья - РИА Новости, 21.10.2021

Sputnik посетили молодые журналисты из стран дальнего зарубежья

Международное информационное агентство и радио Sputnik приняло иностранных участников в рамках просветительского проекта SputnikPro на своей площадке в Москве... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:01

2021-10-21T18:01

2021-10-21T18:01

журналистика

москва

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

sputnik

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik приняло иностранных участников в рамках просветительского проекта SputnikPro на своей площадке в Москве впервые с начала пандемии. В этом году проект собрал 8 медиаспециалистов из 6 стран дальнего зарубежья. Среди них – представители ведущих СМИ: информационного агентства WAM (ОАЭ), информационного агентства MENA (Египет), телеканала Al Mayadeen (Ливан), газеты Вечерние новости (Сербия).На протяжении нескольких дней эксперты агентства рассказывали участникам о принципах работы современного международного мультимедийного СМИ, основных тенденциях развития информационного пространства, создании видеоконтента для социальных сетей, веб-технологиях для молодых журналистов, а также об особенностях производства подкастов и радио.Журналистка из Сербии Горана Новакович поделилась своими впечатлениями от программы: "Это был великолепный опыт. Лекторы Sputnik, профессионалы в своем деле, постарались дать нам максимум информации. Я рада, что стала частью проекта".Ее коллега из египетской газеты Al Ahram Айман Хафез добавляет: "SputnikPro – прекрасный и крайне интересный проект, и мы очень рады, что смогли принять в нем участие. Нам рассказали много нового о журналистике и работе мультимедийного агентства в целом. Больше всего мне понравилась лекция о работе с социальными сетями, она была очень познавательной".Очные модули SputnikPro для журналистов из зарубежных стран реализуются при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).SputnikPro– проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://radiosputnik.ria.ru/20211012/smi-1754259761.html

https://ria.ru/20211015/sputnik-1754696667.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

журналистика, москва, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), sputnik