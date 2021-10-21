Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211021/sputnik-1755645601.html
Sputnik посетили молодые журналисты из стран дальнего зарубежья
Sputnik посетили молодые журналисты из стран дальнего зарубежья - РИА Новости, 21.10.2021
Sputnik посетили молодые журналисты из стран дальнего зарубежья
Международное информационное агентство и радио Sputnik приняло иностранных участников в рамках просветительского проекта SputnikPro на своей площадке в Москве... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:01
2021-10-21T18:01
журналистика
москва
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
sputnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755645486_0:72:3078:1804_1920x0_80_0_0_7263c2af451f767227a05baa40c62ff5.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik приняло иностранных участников в рамках просветительского проекта SputnikPro на своей площадке в Москве впервые с начала пандемии. В этом году проект собрал 8 медиаспециалистов из 6 стран дальнего зарубежья. Среди них – представители ведущих СМИ: информационного агентства WAM (ОАЭ), информационного агентства MENA (Египет), телеканала Al Mayadeen (Ливан), газеты Вечерние новости (Сербия).На протяжении нескольких дней эксперты агентства рассказывали участникам о принципах работы современного международного мультимедийного СМИ, основных тенденциях развития информационного пространства, создании видеоконтента для социальных сетей, веб-технологиях для молодых журналистов, а также об особенностях производства подкастов и радио.Журналистка из Сербии Горана Новакович поделилась своими впечатлениями от программы: "Это был великолепный опыт. Лекторы Sputnik, профессионалы в своем деле, постарались дать нам максимум информации. Я рада, что стала частью проекта".Ее коллега из египетской газеты Al Ahram Айман Хафез добавляет: "SputnikPro – прекрасный и крайне интересный проект, и мы очень рады, что смогли принять в нем участие. Нам рассказали много нового о журналистике и работе мультимедийного агентства в целом. Больше всего мне понравилась лекция о работе с социальными сетями, она была очень познавательной".Очные модули SputnikPro для журналистов из зарубежных стран реализуются при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).SputnikPro– проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://radiosputnik.ria.ru/20211012/smi-1754259761.html
https://ria.ru/20211015/sputnik-1754696667.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755645486_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_fbfc82d2bfcfed4403e2b25072a45b34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
журналистика, москва, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), sputnik
18:01 21.10.2021
 

Sputnik посетили молодые журналисты из стран дальнего зарубежья

© РИА Новости / Нина ЗотинаSputnik посетили молодые журналисты из стран дальнего зарубежья
Sputnik посетили молодые журналисты из стран дальнего зарубежья - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik приняло иностранных участников в рамках просветительского проекта SputnikPro на своей площадке в Москве впервые с начала пандемии. В этом году проект собрал 8 медиаспециалистов из 6 стран дальнего зарубежья. Среди них – представители ведущих СМИ: информационного агентства WAM (ОАЭ), информационного агентства MENA (Египет), телеканала Al Mayadeen (Ливан), газеты Вечерние новости (Сербия).
На протяжении нескольких дней эксперты агентства рассказывали участникам о принципах работы современного международного мультимедийного СМИ, основных тенденциях развития информационного пространства, создании видеоконтента для социальных сетей, веб-технологиях для молодых журналистов, а также об особенностях производства подкастов и радио.
Медиафорум-2021
12 октября, 18:29В России
Представители радио Sputnik выступили на форуме "Свобода журналистики"
Журналистка из Сербии Горана Новакович поделилась своими впечатлениями от программы: "Это был великолепный опыт. Лекторы Sputnik, профессионалы в своем деле, постарались дать нам максимум информации. Я рада, что стала частью проекта".
Ее коллега из египетской газеты Al Ahram Айман Хафез добавляет: "SputnikPro – прекрасный и крайне интересный проект, и мы очень рады, что смогли принять в нем участие. Нам рассказали много нового о журналистике и работе мультимедийного агентства в целом. Больше всего мне понравилась лекция о работе с социальными сетями, она была очень познавательной".
Очные модули SputnikPro для журналистов из зарубежных стран реализуются при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
SputnikPro– проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 11:11
Слуцкий оценил работу RT и Sputnik за рубежом
Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
 
журналистикаМоскваФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Sputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Россияне решили закупить продукты перед длинными выходными
05:03"Подмешивают российский": на Украине пожаловались на качество газа
04:48Стюарт призналась, будет ли играть Джокера в фильме о Бэтмене с Паттинсоном
04:47США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня
04:43Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
Лента новостейМолния
Россияне решили закупить продукты перед длинными выходными"Подмешивают российский": на Украине пожаловались на качество газаСтюарт призналась, будет ли играть Джокера в фильме о Бэтмене с ПаттинсономСША в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту ТайваняБайден заявил, что не хочет холодной войны с КитаемВ Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки