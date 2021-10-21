https://ria.ru/20211021/sputnik-1755643625.html

В Австрии оценили возможность признания "Спутника V"

В Австрии оценили возможность признания "Спутника V" - РИА Новости, 21.10.2021

В Австрии оценили возможность признания "Спутника V"

Австрия придерживается единой позиции Евросоюза в вопросе признания сертификатов вакцинации "Спутником V", заявила министр цифровизации и экономики страны... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:50

2021-10-21T17:50

2021-10-21T17:50

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ВЕНА, 21 окт - РИА Новости. Австрия придерживается единой позиции Евросоюза в вопросе признания сертификатов вакцинации "Спутником V", заявила министр цифровизации и экономики страны Маргарете Шрамбёк."Австрия в этом вопросе согласовывает позицию с Европейской комиссией. Страны ЕС выступают с единой позиции. Мы это обсуждали. Хорошо, что есть прогресс в сертификации в ЕМА. Мы, разумеется, тщательно наблюдаем за этим. Мы хорошо взаимодействуем и с ЕМА, которая принимает дальнейшие решения, но Австрия придерживается единой европейской позиции", - сказала Шрамбёк в ответ на вопрос, следует ли ожидать от Австрии признания сертификатов вакцинации "Спутником V" на национальном уровне.Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что подготовка дополнительно запрошенных документов, необходимых для завершения процесса сертификации вакцины "Спутник V" Европейским медицинским агентством (ЕМА), завершается. В свою очередь, западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что ЕМА, скорее всего, не сможет рассмотреть вопрос о регистрации российской вакцины в Евросоюзе до конца года, рассмотрение возможно в первом квартале 2022 года в случае, если производитель представит все запрошенные ЕМА данные.Как сообщил в четверг представитель ЕМА Фергюс Свини, регулятор пока не комментирует возможный график одобрения вакцины "Спутник V" в ЕС, работа с производителем продолжается.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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