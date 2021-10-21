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Распространение коронавируса
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В ЕС пока не стали комментировать сообщения о сроках одобрения "Спутника V"
В ЕС пока не стали комментировать сообщения о сроках одобрения "Спутника V" - РИА Новости, 21.10.2021
В ЕС пока не стали комментировать сообщения о сроках одобрения "Спутника V"
ЕМА пока не комментирует возможный график одобрения вакцины "Спутник V" в ЕС, работа с производителем продолжается, сообщил представитель регулятора Фергюс... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:57
2021-10-21T15:41
распространение коронавируса
евросоюз
коронавирус covid-19
в мире
вакцина "спутник v"
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. ЕМА пока не комментирует возможный график одобрения вакцины "Спутник V" в ЕС, работа с производителем продолжается, сообщил представитель регулятора Фергюс Свини.Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что подготовка дополнительно запрошенных документов, необходимых для завершения процесса сертификации вакцины "Спутник V" Европейским медицинским агентством (ЕМА), завершается. В свою очередь, западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что ЕМА, скорее всего, не сможет рассмотреть вопрос о регистрации российской вакцины в Евросоюзе до конца года, рассмотрение возможно в первом квартале 2022 года в случае, если производитель представит все запрошенные ЕМА данные.В то же время у регулятора ЕС пока нет информации, намерен ли производитель подать заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт", сообщил на пресс-конференции представитель регулятора Марко Кавалери."Мы в курсе дискуссии относительно "Спутник Лайт". На данный момент у нас нет четкого понимания, собирается ли компания подавать заявку на эту вакцину в Европейском союзе. Мы продолжим диалог для получения более ясной картины", - сказал он.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА с начала марта 2021 года. Ранее ЕМА сообщило, что пока сроков одобрения этого препарата на рынке ЕС назвать не может, поскольку нуждается в дополнительных данных по вакцине, которые должен предоставить разработчик. В ЕМА также не исключили проведения новых инспекций по вакцине "Спутник V" на территории России.В ЕМА процедуру постепенной экспертизы в последнее время проходили пять антикоронавирусных вакцин. Кроме Novavax и "Спутник V", в Евросоюзе изучают китайскую Sinovac и французскую Sanofi Pasteur. Производитель еще одной вакцины – немецкая CureVac отозвала заявку на регистрацию своей вакцины в Евросозе.В ЕС сегодня авторизованы на рынке четыре вакцины против коронавируса: Pfizer/BioNTech, Moderna, J&amp;J, AstraZeneca."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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евросоюз, коронавирус covid-19, в мире, вакцина "спутник v"
14:57 21.10.2021 (обновлено: 15:41 21.10.2021)
 
В ЕС пока не стали комментировать сообщения о сроках одобрения "Спутника V"

В Евросоюзе пока не стали комментировать сообщения о сроках одобрения "Спутника V"

© РИА Новости / Мартин Бертран / Перейти в фотобанкВывеска на здании Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в Амстердаме
Вывеска на здании Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Мартин Бертран
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. ЕМА пока не комментирует возможный график одобрения вакцины "Спутник V" в ЕС, работа с производителем продолжается, сообщил представитель регулятора Фергюс Свини.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что подготовка дополнительно запрошенных документов, необходимых для завершения процесса сертификации вакцины "Спутник V" Европейским медицинским агентством (ЕМА), завершается. В свою очередь, западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что ЕМА, скорее всего, не сможет рассмотреть вопрос о регистрации российской вакцины в Евросоюзе до конца года, рассмотрение возможно в первом квартале 2022 года в случае, если производитель представит все запрошенные ЕМА данные.
"Что касается вакцины "Спутник V", то она по-прежнему проходит постепенную экспертизу, мы продолжаем поддерживать контакты с производителем, я не могу комментировать какие-либо графики", - сказал Свини на пресс-конференции в Амстердаме.
В то же время у регулятора ЕС пока нет информации, намерен ли производитель подать заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт", сообщил на пресс-конференции представитель регулятора Марко Кавалери.
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"Мы в курсе дискуссии относительно "Спутник Лайт". На данный момент у нас нет четкого понимания, собирается ли компания подавать заявку на эту вакцину в Европейском союзе. Мы продолжим диалог для получения более ясной картины", - сказал он.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА с начала марта 2021 года. Ранее ЕМА сообщило, что пока сроков одобрения этого препарата на рынке ЕС назвать не может, поскольку нуждается в дополнительных данных по вакцине, которые должен предоставить разработчик. В ЕМА также не исключили проведения новых инспекций по вакцине "Спутник V" на территории России.
В ЕМА процедуру постепенной экспертизы в последнее время проходили пять антикоронавирусных вакцин. Кроме Novavax и "Спутник V", в Евросоюзе изучают китайскую Sinovac и французскую Sanofi Pasteur. Производитель еще одной вакцины – немецкая CureVac отозвала заявку на регистрацию своей вакцины в Евросозе.
В ЕС сегодня авторизованы на рынке четыре вакцины против коронавируса: Pfizer/BioNTech, Moderna, J&J, AstraZeneca.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаЕвросоюзКоронавирус COVID-19В миреВакцина "Спутник V"
 
 
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