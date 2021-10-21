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Омская область
https://ria.ru/20211021/sportobekty-1755517565.html
После успеха омичей на ОИ в Токио в регионе построят новые спортобъекты
После успеха омичей на ОИ в Токио в регионе построят новые спортобъекты - РИА Новости, 21.10.2021
После успеха омичей на ОИ в Токио в регионе построят новые спортобъекты
После успеха омичей на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио региону нужны новые объекты, спортсменов нужно готовить для участия в зимних играх в Пекине, заявил... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T09:01
2021-10-21T09:01
омская область
олимпийские игры
токио
омск
александр бурков
россия
общество
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ОМСК, 21 окт - РИА Новости. После успеха омичей на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио региону нужны новые объекты, спортсменов нужно готовить для участия в зимних играх в Пекине, заявил губернатор Омской области Александр Бурков.Оглашение бюджетного послания проходит в Омске в четверг 21 октября, губернатор Омской области выступает перед депутатами законодательного собрания и правительством области. Александр Бурков отметил, что этот год был щедрым на спортивные успехи. Омские спортсмены завоевали медали высшего достоинства на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио."Мы заняли лидирующую позицию в Сибирском федеральном округе в медальном зачете. Теперь нужно подготовить омских спортсменов для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года", - заявил губернатор.Он добавил, что необходимо развивать материально-техническую базу, но из-за дефицита бюджета для этого требуется привлекать внебюджетные инвестиции в рамках концессий или соглашений о государственно-частном партнёрстве."Запускаем проект строительства 25-метрового бассейна на "Московке-2" (микрорайон - ред.) в Омске. Удалось привлечь инвестора под концессию, а это позволит получить федеральную субсидию в сумме 250 миллионов рублей", - добавил Бурков.Также одобрена заявка Омской области о строительстве фехтовального центра в Омске с участием Федерации фехтования России. На условиях государственно-частного партнерства инвестор готов выделить 210 миллионов рублей, отметил Бурков. В следующем году власти планируют начать проектирование профессионального центра стрелковой подготовки со всеми спортивными дистанциями, кроме того лицензирование должно пройти стрельбище на биатлонном комплексе в Муромцево. Проектирование биатлонно-лыжного комплекса в Советском округе Омска, по словам Буркова, запланировано на 2022 год.
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олимпийские игры, токио, омск, александр бурков, россия, общество
09:01 21.10.2021
 
После успеха омичей на ОИ в Токио в регионе построят новые спортобъекты

После успеха омичей на Олимпиаде и Паралимпиаде в регионе построят новые спортобъекты

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Омск
Вид на город Омск - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 21 окт - РИА Новости. После успеха омичей на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио региону нужны новые объекты, спортсменов нужно готовить для участия в зимних играх в Пекине, заявил губернатор Омской области Александр Бурков.
Оглашение бюджетного послания проходит в Омске в четверг 21 октября, губернатор Омской области выступает перед депутатами законодательного собрания и правительством области. Александр Бурков отметил, что этот год был щедрым на спортивные успехи. Омские спортсмены завоевали медали высшего достоинства на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио.
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"Мы заняли лидирующую позицию в Сибирском федеральном округе в медальном зачете. Теперь нужно подготовить омских спортсменов для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года", - заявил губернатор.
Он добавил, что необходимо развивать материально-техническую базу, но из-за дефицита бюджета для этого требуется привлекать внебюджетные инвестиции в рамках концессий или соглашений о государственно-частном партнёрстве.
"Запускаем проект строительства 25-метрового бассейна на "Московке-2" (микрорайон - ред.) в Омске. Удалось привлечь инвестора под концессию, а это позволит получить федеральную субсидию в сумме 250 миллионов рублей", - добавил Бурков.
Также одобрена заявка Омской области о строительстве фехтовального центра в Омске с участием Федерации фехтования России. На условиях государственно-частного партнерства инвестор готов выделить 210 миллионов рублей, отметил Бурков. В следующем году власти планируют начать проектирование профессионального центра стрелковой подготовки со всеми спортивными дистанциями, кроме того лицензирование должно пройти стрельбище на биатлонном комплексе в Муромцево. Проектирование биатлонно-лыжного комплекса в Советском округе Омска, по словам Буркова, запланировано на 2022 год.
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Омская областьОлимпийские игрыТокиоОмскАлександр БурковРоссияОбщество
 
 
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