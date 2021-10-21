https://ria.ru/20211021/sovetskiy-1755669042.html

Путин призвал не мазать черной краской высказывание "советский человек"

Путин призвал не мазать черной краской высказывание "советский человек" - РИА Новости, 21.10.2021

Путин призвал не мазать черной краской высказывание "советский человек"

Высказывание "советский человек" приобрело идеологическую окраску, в СССР было много проблем, но мазать все черной краской грубо и неприлично, рассказал... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:06

2021-10-21T19:06

2021-10-21T22:13

ссср

владимир путин

россия

советский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755671542_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_2adb5edd6c4302169d0364c61fb820b8.jpg

СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Высказывание "советский человек" приобрело идеологическую окраску, в СССР было много проблем, но мазать все черной краской грубо и неприлично, рассказал президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Ничего нового особенного в Советском союзе не создали, кроме одного очень важного обстоятельства - новая общность - советский человек, советские люди - приобрело идеологическую окраску. И ничего хорошего здесь нет, потому что это сужает горизонты возможного <...> В Советском союзе было много проблем, которые на самом деле лежали в основе тех событий, которые привели к крушению СССР, но все это мазать чёрной краской неправильно, грубо и неприлично", - отметил Путин.

https://ria.ru/20211020/narody-1755310643.html

ссср

россия

советский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ссср, владимир путин, россия, советский