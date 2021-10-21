https://ria.ru/20211021/sovetskiy-1755669042.html
Путин призвал не мазать черной краской высказывание "советский человек"
Путин призвал не мазать черной краской высказывание "советский человек" - РИА Новости, 21.10.2021
Путин призвал не мазать черной краской высказывание "советский человек"
Высказывание "советский человек" приобрело идеологическую окраску, в СССР было много проблем, но мазать все черной краской грубо и неприлично, рассказал... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:06
2021-10-21T19:06
2021-10-21T22:13
ссср
владимир путин
россия
советский
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Высказывание "советский человек" приобрело идеологическую окраску, в СССР было много проблем, но мазать все черной краской грубо и неприлично, рассказал президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Ничего нового особенного в Советском союзе не создали, кроме одного очень важного обстоятельства - новая общность - советский человек, советские люди - приобрело идеологическую окраску. И ничего хорошего здесь нет, потому что это сужает горизонты возможного <...> В Советском союзе было много проблем, которые на самом деле лежали в основе тех событий, которые привели к крушению СССР, но все это мазать чёрной краской неправильно, грубо и неприлично", - отметил Путин.
https://ria.ru/20211020/narody-1755310643.html
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ссср, владимир путин, россия, советский
19:06 21.10.2021 (обновлено: 22:13 21.10.2021)
Путин призвал не мазать черной краской высказывание "советский человек"
Президент Путин призвал не мазать черной краской высказывание "советский человек"