https://ria.ru/20211021/sotszaschita-1755641621.html

Реорганизацию системы соцзащиты в Липецкой области завершат к концу года

Реорганизацию системы соцзащиты в Липецкой области завершат к концу года - РИА Новости, 21.10.2021

Реорганизацию системы соцзащиты в Липецкой области завершат к концу года

Территориальные центры соцзащиты войдут в состав созданного в этом году центра социальной защиты населения Липецкой области, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:46

2021-10-21T17:46

2021-10-21T17:46

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173064_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_8bfa0691a638ad4ea82cc9b543cf470a.jpg

ЛИПЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Территориальные центры соцзащиты войдут в состав созданного в этом году центра социальной защиты населения Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, это позволит повысить эффективность работы по предоставлению социальных выплат и вывести на новый уровень предоставление социального обслуживания.Артамонов отметил, что реорганизация соцслужбы позволит уделять больше внимания инвалидам, пожилым людям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На новый уровень выйдет социальное обслуживание. Оно станет более адресным, учитывающим конкретные потребности заявителя. Для наиболее ослабленных, тяжелобольных будет предусмотрен долговременный уход, при котором социальный работник сможет уделять подопечному гораздо больше времени."Липчанам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, пожилым и одиноким людям, детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченным, молодым и многодетным семьям нужна государственная поддержка. Эти направления работы входят в число приоритетных задач социальной политики региональной власти", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20211021/profobuchenie-1755528625.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов