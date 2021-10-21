https://ria.ru/20211021/sobyanin-1755557649.html
Собянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающим
Собянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающим - РИА Новости, 21.10.2021
Собянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающим
Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге сравнил нерабочие дни с жаропонижающим при болезни: само по себе оно не лечит, но дает передышку, чтобы собраться с... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:29
2021-10-21T12:29
2021-10-21T12:56
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге сравнил нерабочие дни с жаропонижающим при болезни: само по себе оно не лечит, но дает передышку, чтобы собраться с силами."Это как температура при простуде. Если она становится слишком высокой, врачи требуют принять жаропонижающее средство. Само по себе оно не лечит, но дает организму передышку и позволяет собраться с силами", - написал Собянин.Он отметил, что таким "жаропонижающим" в нынешней ситуации и будут нерабочие дни.
https://ria.ru/20211021/nerabochie_dni-1755555531.html
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общество, москва, сергей собянин
12:29 21.10.2021 (обновлено: 12:56 21.10.2021)
Собянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающим
Собянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающим: дает передышку, чтобы собраться