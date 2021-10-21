https://ria.ru/20211021/sobyanin-1755557649.html

Собянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающим

Собянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающим - РИА Новости, 21.10.2021

Собянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающим

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге сравнил нерабочие дни с жаропонижающим при болезни: само по себе оно не лечит, но дает передышку, чтобы собраться с... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:29

2021-10-21T12:29

2021-10-21T12:56

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сергей собянин

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге сравнил нерабочие дни с жаропонижающим при болезни: само по себе оно не лечит, но дает передышку, чтобы собраться с силами."Это как температура при простуде. Если она становится слишком высокой, врачи требуют принять жаропонижающее средство. Само по себе оно не лечит, но дает организму передышку и позволяет собраться с силами", - написал Собянин.Он отметил, что таким "жаропонижающим" в нынешней ситуации и будут нерабочие дни.

https://ria.ru/20211021/nerabochie_dni-1755555531.html

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общество, москва, сергей собянин