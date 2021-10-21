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На родине Деда Мороза выпал снег
На родине Деда Мороза выпал снег - РИА Новости, 21.10.2021
На родине Деда Мороза выпал снег
Российский Дед Мороз рассказал, что в Великом Устюге Вологодской области, где находится его резиденция, выпал первый снег. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:30
2021-10-21T13:30
2021-10-21T13:39
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Российский Дед Мороз рассказал, что в Великом Устюге Вологодской области, где находится его резиденция, выпал первый снег."В сказочной Вотчине выпал первый снег!", - написал он в четверг на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".К этому посту прикреплена фотография, где главный новогодний волшебник страны в полном торжественном облачении стоит перед входом в свою деревянную резиденцию. Вокруг кружится снег, и пейзаж выглядит зимним.Ежегодно в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге приезжают тысячи туристов: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим Дедом Морозом.
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общество, вологодская область, великий устюг, дед мороз, новости - туризм, туризм
13:30 21.10.2021 (обновлено: 13:39 21.10.2021)
На родине Деда Мороза выпал снег
На родине Деда Мороза в Великом Устюге выпал снег