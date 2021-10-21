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На родине Деда Мороза выпал снег

На родине Деда Мороза выпал снег - РИА Новости, 21.10.2021

На родине Деда Мороза выпал снег

Российский Дед Мороз рассказал, что в Великом Устюге Вологодской области, где находится его резиденция, выпал первый снег. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:30

2021-10-21T13:30

2021-10-21T13:39

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Российский Дед Мороз рассказал, что в Великом Устюге Вологодской области, где находится его резиденция, выпал первый снег."В сказочной Вотчине выпал первый снег!", - написал он в четверг на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".К этому посту прикреплена фотография, где главный новогодний волшебник страны в полном торжественном облачении стоит перед входом в свою деревянную резиденцию. Вокруг кружится снег, и пейзаж выглядит зимним.Ежегодно в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге приезжают тысячи туристов: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим Дедом Морозом.

вологодская область

великий устюг

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, вологодская область, великий устюг, дед мороз, новости - туризм, туризм