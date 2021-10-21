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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211021/smith-1755392215.html
Дочь Уилла Смита и Аврил Лавин записали совместную песню
Дочь Уилла Смита и Аврил Лавин записали совместную песню - РИА Новости, 21.10.2021
Дочь Уилла Смита и Аврил Лавин записали совместную песню
Уиллоу Смит опубликовала на своем YouTube-канале клип на песню, записанную с Аврил Лавин и Трэвисом Баркером, сообщает NME. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T03:15
2021-10-21T03:15
культура
новости культуры
уилл смит
аврил лавин
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Уиллоу Смит опубликовала на своем YouTube-канале клип на песню, записанную с Аврил Лавин и Трэвисом Баркером, сообщает NME. Трек называется "Grow", что можно перевести как "расти". Тема композиции — личностный рост, и она забавно обыгрывается в ролике. В нем показывается, как Лавин и дочка Уилла Смита вырастают выше небоскребов и танцуют на улице внезапно ставшего таким маленьким мегаполиса. "Honestly my heart is broke. I just need to grow, grow, grow (Честно говоря, мое сердце разбито.Мне нужно расти, расти, расти)", — поют исполнительницы. Трек вошел в альбом Уиллоу Смит "Lately I feel everything", релиз которого состоялся в июле. Фанаты от видео остались в восторге. "Мне нравится этот вайб", "Абсолютно влюблен в атмосферу, лирику и гармонию голосов", "Я не знаю, понимает ли это поколение, насколько новаторской была Аврил в свое время. Потрясающая песня и видео", — отреагировали пользователи.
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новости культуры, уилл смит, аврил лавин
03:15 21.10.2021
 
Дочь Уилла Смита и Аврил Лавин записали совместную песню

Вышел клип на совместную песню Уиллоу Смит и Аврил Лавин

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Уиллоу Смит опубликовала на своем YouTube-канале клип на песню, записанную с Аврил Лавин и Трэвисом Баркером, сообщает NME.
Трек называется "Grow", что можно перевести как "расти". Тема композиции — личностный рост, и она забавно обыгрывается в ролике. В нем показывается, как Лавин и дочка Уилла Смита вырастают выше небоскребов и танцуют на улице внезапно ставшего таким маленьким мегаполиса.
"Honestly my heart is broke.
I just need to grow, grow, grow
(Честно говоря, мое сердце разбито.
Мне нужно расти, расти, расти)", — поют исполнительницы.
Трек вошел в альбом Уиллоу Смит "Lately I feel everything", релиз которого состоялся в июле.
Фанаты от видео остались в восторге. "Мне нравится этот вайб", "Абсолютно влюблен в атмосферу, лирику и гармонию голосов", "Я не знаю, понимает ли это поколение, насколько новаторской была Аврил в свое время. Потрясающая песня и видео", — отреагировали пользователи.
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КультураНовости культурыУилл СмитАврил Лавин
 
 
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