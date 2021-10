https://ria.ru/20211021/smith-1755392215.html

Дочь Уилла Смита и Аврил Лавин записали совместную песню

Уиллоу Смит опубликовала на своем YouTube-канале клип на песню, записанную с Аврил Лавин и Трэвисом Баркером, сообщает NME. РИА Новости, 21.10.2021

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Уиллоу Смит опубликовала на своем YouTube-канале клип на песню, записанную с Аврил Лавин и Трэвисом Баркером, сообщает NME. Трек называется "Grow", что можно перевести как "расти". Тема композиции — личностный рост, и она забавно обыгрывается в ролике. В нем показывается, как Лавин и дочка Уилла Смита вырастают выше небоскребов и танцуют на улице внезапно ставшего таким маленьким мегаполиса. "Honestly my heart is broke. I just need to grow, grow, grow (Честно говоря, мое сердце разбито.Мне нужно расти, расти, расти)", — поют исполнительницы. Трек вошел в альбом Уиллоу Смит "Lately I feel everything", релиз которого состоялся в июле. Фанаты от видео остались в восторге. "Мне нравится этот вайб", "Абсолютно влюблен в атмосферу, лирику и гармонию голосов", "Я не знаю, понимает ли это поколение, насколько новаторской была Аврил в свое время. Потрясающая песня и видео", — отреагировали пользователи.

