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В Омской области закроют школы и детские сады в нерабочие дни

В Омской области закроют школы и детские сады в нерабочие дни - РИА Новости, 21.10.2021

В Омской области закроют школы и детские сады в нерабочие дни

В нерабочую неделю в Омской области с 30 октября по 7 ноября закроют свои двери школы и детские сады, персонал нужно по возможности переводить на удалёнку,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:19

2021-10-21T17:19

2021-10-21T17:19

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ОМСК, 21 окт - РИА Новости. В нерабочую неделю в Омской области с 30 октября по 7 ноября закроют свои двери школы и детские сады, персонал нужно по возможности переводить на удалёнку, заявил в своём Instagram-аккаунте губернатор региона Александр Бурков.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента страны в среду отметила, что самая тяжелая ситуация с койками для больных COVID-19, где занято более 95% соответствующего фонда, наблюдается в семи регионах России, в том числе в Омской области. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания поддержал предложение о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября и предложил главам регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября.Губернатор вечером в четверг в своём Instagram–аккаунте разместил комментарий и отметил, что в регионе режим нерабочих дней вводится, как и по всей России, с 30 октября по 7 ноября."В нерабочую неделю закроют свои двери школы (время каникул) и детские сады. Система здравоохранения и ее вспомогательные службы, а также учреждения культуры будут действовать в соответствии с режимом работы, установленным в организациях по календарному плану", - пишет губернатор в своём аккаунте.По словам Буркова, организации региона исходя из специфики рабочего процесса должны предусмотреть режим нерабочих дней. Порядок работы органов власти в этот период определяется по такому же принципу."Если нет возможности полностью остановить работу в эти дни, нужно максимально сокращать количество присутствующих на рабочем месте – переводить персонал на удаленный формат. Мы не можем рисковать жизнями омичей, поэтому отменяются все очные мероприятия к Дню народного единства", - добавил глава региона.

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омская область, александр бурков, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии