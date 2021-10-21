https://ria.ru/20211021/shkoly-1755635274.html
В Омской области закроют школы и детские сады в нерабочие дни
В Омской области закроют школы и детские сады в нерабочие дни - РИА Новости, 21.10.2021
В Омской области закроют школы и детские сады в нерабочие дни
В нерабочую неделю в Омской области с 30 октября по 7 ноября закроют свои двери школы и детские сады, персонал нужно по возможности переводить на удалёнку,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:19
2021-10-21T17:19
2021-10-21T17:19
распространение коронавируса
омская область
александр бурков
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597638879_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_233f720a934bb7a87bf2d5047e518047.jpg
ОМСК, 21 окт - РИА Новости. В нерабочую неделю в Омской области с 30 октября по 7 ноября закроют свои двери школы и детские сады, персонал нужно по возможности переводить на удалёнку, заявил в своём Instagram-аккаунте губернатор региона Александр Бурков.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента страны в среду отметила, что самая тяжелая ситуация с койками для больных COVID-19, где занято более 95% соответствующего фонда, наблюдается в семи регионах России, в том числе в Омской области. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания поддержал предложение о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября и предложил главам регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября.Губернатор вечером в четверг в своём Instagram–аккаунте разместил комментарий и отметил, что в регионе режим нерабочих дней вводится, как и по всей России, с 30 октября по 7 ноября."В нерабочую неделю закроют свои двери школы (время каникул) и детские сады. Система здравоохранения и ее вспомогательные службы, а также учреждения культуры будут действовать в соответствии с режимом работы, установленным в организациях по календарному плану", - пишет губернатор в своём аккаунте.По словам Буркова, организации региона исходя из специфики рабочего процесса должны предусмотреть режим нерабочих дней. Порядок работы органов власти в этот период определяется по такому же принципу."Если нет возможности полностью остановить работу в эти дни, нужно максимально сокращать количество присутствующих на рабочем месте – переводить персонал на удаленный формат. Мы не можем рисковать жизнями омичей, поэтому отменяются все очные мероприятия к Дню народного единства", - добавил глава региона.
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597638879_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c97e842ca4900c1cd712faecdcb916ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, александр бурков, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Омской области закроют школы и детские сады в нерабочие дни
В Омской области закроют школы и детские сады в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
ОМСК, 21 окт - РИА Новости.
В нерабочую неделю в Омской области
с 30 октября по 7 ноября закроют свои двери школы и детские сады, персонал нужно по возможности переводить на удалёнку, заявил в своём Instagram-аккаунте
губернатор региона Александр Бурков
.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова
на совещании у президента страны в среду отметила, что самая тяжелая ситуация с койками для больных COVID-19, где занято более 95% соответствующего фонда, наблюдается в семи регионах России
, в том числе в Омской области. Президент РФ Владимир Путин
в ходе совещания поддержал предложение о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября и предложил главам регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября.
Губернатор вечером в четверг в своём Instagram–аккаунте разместил комментарий и отметил, что в регионе режим нерабочих дней вводится, как и по всей России, с 30 октября по 7 ноября.
"В нерабочую неделю закроют свои двери школы (время каникул) и детские сады. Система здравоохранения и ее вспомогательные службы, а также учреждения культуры будут действовать в соответствии с режимом работы, установленным в организациях по календарному плану", - пишет губернатор в своём аккаунте.
По словам Буркова, организации региона исходя из специфики рабочего процесса должны предусмотреть режим нерабочих дней. Порядок работы органов власти в этот период определяется по такому же принципу.
"Если нет возможности полностью остановить работу в эти дни, нужно максимально сокращать количество присутствующих на рабочем месте – переводить персонал на удаленный формат. Мы не можем рисковать жизнями омичей, поэтому отменяются все очные мероприятия к Дню народного единства", - добавил глава региона.