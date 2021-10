https://ria.ru/20211021/samsung-1755583059.html

В Samsung показали новую версию оболочки One UI для смартфонов

2021-10-21T14:17

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Компания Samsung готовится к запуску собственной оболочки One UI 4, основанной на Android. Официальный анонс состоялся на октябрьском мероприятии Galaxy Unpacked Part 2.В четвертую версию оболочки внесены изменения в пользовательский интерфейс. Он создан в рамках нового дизайна Material You, представленного Google для Android 12. Смартфоны Samsung смогут подстраивать глобальную цветовую схему под выбранные обои главного экрана.Будут и новые функции. Так, Quick Share позволит передавать изображения и другие файлы между смартфонами серии S21 и ноутбуками Galaxy Book. Развивается и аналог "Локатора" Apple — потерянные наушники Galaxy Buds или стилус S Pens будет прощен найти.Оболочка One UI 4 основана на Android 12 и сейчас проходит бета-тестирование. Пока она доступна только пользователям смартфонов Samsung Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra из Китая, Германии, Южной Кореи и США.

