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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/rospotrebnadzor-1755560326.html
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дни
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дни - РИА Новости, 21.10.2021
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дни
Роспотребнадзор рекомендует в период нерабочих дней по возможности оставаться дома и не планировать поездки, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:40
2021-10-21T12:49
распространение коронавируса
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует в период нерабочих дней по возможности оставаться дома и не планировать поездки, сообщается на сайте ведомства."С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в различных регионах страны в период нерабочих дней Роспотребнадзор рекомендует по возможности оставаться дома и не планировать поездки в указанный период", - говорится в сообщении.Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты, в том числе отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, уточнили в ведомстве.Если избежать контактов и поездок не получается, следует помнить о мерах профилактики, которые нужно соблюдать — использовать маски, антисептики, избегать места массового скопления людей, подчеркнули в Роспотребнадзоре."Постарайтесь максимально ограничить личные контакты, по возможности пользуйтесь услугами служб доставки товаров", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20211020/aviabilety-1755417560.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:40 21.10.2021 (обновлено: 12:49 21.10.2021)
 
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дни

Роспотребнадзор рекомендовал остаться дома и не планировать поездки в нерабочие дни

© Радио Sputnik /Сергей ТучинАрбат в Москве 17 апреля 2020 года
Арбат в Москве 17 апреля 2020 года - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Радио Sputnik /Сергей Тучин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует в период нерабочих дней по возможности оставаться дома и не планировать поездки, сообщается на сайте ведомства.
"С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в различных регионах страны в период нерабочих дней Роспотребнадзор рекомендует по возможности оставаться дома и не планировать поездки в указанный период", - говорится в сообщении.
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Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты, в том числе отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, уточнили в ведомстве.
Если избежать контактов и поездок не получается, следует помнить о мерах профилактики, которые нужно соблюдать — использовать маски, антисептики, избегать места массового скопления людей, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
"Постарайтесь максимально ограничить личные контакты, по возможности пользуйтесь услугами служб доставки товаров", - отметили в ведомстве.
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