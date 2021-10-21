https://ria.ru/20211021/rospotrebnadzor-1755560326.html

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дни

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дни - РИА Новости, 21.10.2021

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дни

Роспотребнадзор рекомендует в период нерабочих дней по возможности оставаться дома и не планировать поездки, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:40

2021-10-21T12:40

2021-10-21T12:49

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует в период нерабочих дней по возможности оставаться дома и не планировать поездки, сообщается на сайте ведомства."С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в различных регионах страны в период нерабочих дней Роспотребнадзор рекомендует по возможности оставаться дома и не планировать поездки в указанный период", - говорится в сообщении.Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты, в том числе отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, уточнили в ведомстве.Если избежать контактов и поездок не получается, следует помнить о мерах профилактики, которые нужно соблюдать — использовать маски, антисептики, избегать места массового скопления людей, подчеркнули в Роспотребнадзоре."Постарайтесь максимально ограничить личные контакты, по возможности пользуйтесь услугами служб доставки товаров", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20211020/aviabilety-1755417560.html

https://ria.ru/20211021/moskva-1755553235.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии