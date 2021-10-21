https://ria.ru/20211021/rospotrebnadzor-1755560326.html
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дни
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дни - РИА Новости, 21.10.2021
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дни
Роспотребнадзор рекомендует в период нерабочих дней по возможности оставаться дома и не планировать поездки, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:40
2021-10-21T12:40
2021-10-21T12:49
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727876683_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_384d5c71babc21a3ffdf3b6d59b25ef9.jpg
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует в период нерабочих дней по возможности оставаться дома и не планировать поездки, сообщается на сайте ведомства."С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в различных регионах страны в период нерабочих дней Роспотребнадзор рекомендует по возможности оставаться дома и не планировать поездки в указанный период", - говорится в сообщении.Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты, в том числе отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, уточнили в ведомстве.Если избежать контактов и поездок не получается, следует помнить о мерах профилактики, которые нужно соблюдать — использовать маски, антисептики, избегать места массового скопления людей, подчеркнули в Роспотребнадзоре."Постарайтесь максимально ограничить личные контакты, по возможности пользуйтесь услугами служб доставки товаров", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20211020/aviabilety-1755417560.html
https://ria.ru/20211021/moskva-1755553235.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727876683_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b3c6571205e912e74784726cebc49759.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:40 21.10.2021 (обновлено: 12:49 21.10.2021)
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дни
Роспотребнадзор рекомендовал остаться дома и не планировать поездки в нерабочие дни
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Роспотребнадзор
рекомендует в период нерабочих дней по возможности оставаться дома и не планировать поездки, сообщается на сайте ведомства.
"С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в различных регионах страны в период нерабочих дней Роспотребнадзор рекомендует по возможности оставаться дома и не планировать поездки в указанный период", - говорится в сообщении.
Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты, в том числе отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, уточнили в ведомстве.
Если избежать контактов и поездок не получается, следует помнить о мерах профилактики, которые нужно соблюдать — использовать маски, антисептики, избегать места массового скопления людей, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
"Постарайтесь максимально ограничить личные контакты, по возможности пользуйтесь услугами служб доставки товаров", - отметили в ведомстве.