https://ria.ru/20211021/rekonstruktsiya-1755528875.html

Предприятия ОЭЗ "Липецк" получат дополнительные энергомощности

Предприятия ОЭЗ "Липецк" получат дополнительные энергомощности - РИА Новости, 21.10.2021

Предприятия ОЭЗ "Липецк" получат дополнительные энергомощности

Комплексная реконструкция воздушной линии электропередачи протяженностью свыше 19 километров завершилась в ОЭЗ "Липецк", сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T10:27

2021-10-21T10:27

2021-10-21T10:27

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Комплексная реконструкция воздушной линии электропередачи протяженностью свыше 19 километров завершилась в ОЭЗ "Липецк", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, стоимость работ составила более 710 миллионов рублей. Проект позволит выдавать дополнительно 239 мегаватт мощности резидентам ОЭЗ "Липецк".Артамонов отметил, что сегодня этом участке ОЭЗ "Липецк" потребителями энергии являются 29 предприятий. Площадка в настоящее время освоена на 80%, для новых резидентов предлагается подключение ко всем видам ресурсов, необходимых для жизнедеятельности предприятия в соответствии с самыми современными стандартами."Актуальные вопросы функционирования электросетевого комплекса региона, в том числе такие приоритетные направления, как обеспечение надежного электроснабжения потребителей и укрепление экономического и инвестиционного потенциала Липецкой области всегда находятся под особым вниманием региональной власти", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20211012/meduchrezhdeniya-1754225109.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов