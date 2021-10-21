07:30 21.10.2021 (обновлено: 11:15 21.10.2021)
В Омской области предложили создать министерство цифрового развития региона
Губернатор Омской области Бурков предложил создать министерство цифрового развития региона
ОМСК, 21 окт – РИА Новости. В правительстве Омской области нужно создать отдельное министерство, которое будет отвечать за вопросы цифрового развития региона, нужно упростить получение госуслуг онлайн, предложил в четверг губернатор Александр Бурков.
Оглашение бюджетного послания проходит в Омске в четверг 21 октября, губернатор Омской области выступает перед депутатами законодательного собрания и правительством Омской области. Глава региона обозначает задачи на предстоящий год и подводит итоги социально-экономического развития региона. По мнению главы региона, цифровой трансформации должно быть уделено максимальное внимание.
"Нужно максимально упростить процесс получения государственных услуг с переводом их в онлайн-режим. Мы должны активно включиться в реализацию федеральной инициативы "Социальное казначейство" …это направление, которое выходит на первые позиции во всех отраслях экономики и социальной сферы… Необходимо создать отдельное министерство, которое будет отвечать за вопросы цифрового развития региона", - подчеркнул губернатор.
По словам главы региона, получение госуслуг онлайн - это принципиально новый и упрощённый подход к назначению мер социальной поддержки. Он предполагает получение выплат без сбора справок просто по одному заявлению или даже без него. Александр Бурков поручил аппарату правительства провести все необходимые мероприятия для создания нового министерства.