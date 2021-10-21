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В Омской области предложили создать министерство цифрового развития региона

В Омской области предложили создать министерство цифрового развития региона - РИА Новости, 21.10.2021

В Омской области предложили создать министерство цифрового развития региона

В правительстве Омской области нужно создать отдельное министерство, которое будет отвечать за вопросы цифрового развития региона, нужно упростить получение... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T07:30

2021-10-21T07:30

2021-10-21T11:15

омск

александр бурков

омская область

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ОМСК, 21 окт – РИА Новости. В правительстве Омской области нужно создать отдельное министерство, которое будет отвечать за вопросы цифрового развития региона, нужно упростить получение госуслуг онлайн, предложил в четверг губернатор Александр Бурков. Оглашение бюджетного послания проходит в Омске в четверг 21 октября, губернатор Омской области выступает перед депутатами законодательного собрания и правительством Омской области. Глава региона обозначает задачи на предстоящий год и подводит итоги социально-экономического развития региона. По мнению главы региона, цифровой трансформации должно быть уделено максимальное внимание.По словам главы региона, получение госуслуг онлайн - это принципиально новый и упрощённый подход к назначению мер социальной поддержки. Он предполагает получение выплат без сбора справок просто по одному заявлению или даже без него. Александр Бурков поручил аппарату правительства провести все необходимые мероприятия для создания нового министерства.

омск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омск, александр бурков