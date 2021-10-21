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СК проверит сообщения о разливе нефтепродуктов в реке Волхов
СК проверит сообщения о разливе нефтепродуктов в реке Волхов - РИА Новости, 21.10.2021
СК проверит сообщения о разливе нефтепродуктов в реке Волхов
Следственные органы Новгородской области проводят проверку по поступившей к ним информации о разливе нефтепродуктов в реке Волхов, сообщили в пресс-службе СУСК... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:57
2021-10-21T17:57
2021-10-21T17:57
происшествия
волхов
новгородская область
великий новгород
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Следственные органы Новгородской области проводят проверку по поступившей к ним информации о разливе нефтепродуктов в реке Волхов, сообщили в пресс-службе СУСК по региону."В правоохранительные органы Новгородской области поступило сообщение о том, что в Великом Новгороде на реке Волхов обнаружили разлив нефтепродуктов. По данному факту следственными органами проводится проверка", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Отмечается, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ведется поиск источника загрязнения.
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происшествия, волхов, новгородская область, великий новгород
СК проверит сообщения о разливе нефтепродуктов в реке Волхов
СК Новгородской области проверит сообщения о разливе нефтепродуктов в реке Волхов