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СК проверит сообщения о разливе нефтепродуктов в реке Волхов

СК проверит сообщения о разливе нефтепродуктов в реке Волхов - РИА Новости, 21.10.2021

СК проверит сообщения о разливе нефтепродуктов в реке Волхов

Следственные органы Новгородской области проводят проверку по поступившей к ним информации о разливе нефтепродуктов в реке Волхов, сообщили в пресс-службе СУСК... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:57

2021-10-21T17:57

2021-10-21T17:57

происшествия

волхов

новгородская область

великий новгород

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Следственные органы Новгородской области проводят проверку по поступившей к ним информации о разливе нефтепродуктов в реке Волхов, сообщили в пресс-службе СУСК по региону."В правоохранительные органы Новгородской области поступило сообщение о том, что в Великом Новгороде на реке Волхов обнаружили разлив нефтепродуктов. По данному факту следственными органами проводится проверка", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Отмечается, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ведется поиск источника загрязнения.

https://ria.ru/20210928/neft-1752231690.html

волхов

новгородская область

великий новгород

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происшествия, волхов, новгородская область, великий новгород