https://ria.ru/20211021/raskol-1755647299.html
Путин заявил, что мировые проблемы грозят общественными расколами
Путин заявил, что мировые проблемы грозят общественными расколами - РИА Новости, 21.10.2021
Путин заявил, что мировые проблемы грозят общественными расколами
Все мировые проблемы грозят общественными расколами, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:59
2021-10-21T17:59
2021-10-21T21:36
владимир путин
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Все мировые проблемы грозят общественными расколами, считает президент РФ Владимир Путин."Все эти (глобальные - ред.) проблемы грозят нам существенными, глубокими общественными расколами", - заявил Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
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владимир путин, россия
17:59 21.10.2021 (обновлено: 21:36 21.10.2021)
Путин заявил, что мировые проблемы грозят общественными расколами
Президент Путин заявил, что мировые проблемы грозят общественными расколами