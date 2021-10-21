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Великобритания подтвердила информацию о поставках ракет Украине
Великобритания подтвердила информацию о поставках ракет Украине - РИА Новости, 21.10.2021
Великобритания подтвердила информацию о поставках ракет Украине
В сообщении газеты The Times о переговорах Великобритании и Украины по ракетам Brimstone речь шла о сделке, заключенной в июне, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:28
2021-10-21T16:44
украина
великобритания
в мире
безопасность
министерство обороны великобритании
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ЛОНДОН, 21 окт — РИА Новости. В сообщении газеты The Times о переговорах Великобритании и Украины по ракетам Brimstone речь шла о сделке, заключенной в июне, заявили РИА Новости в Министерстве обороны королевства.Министерство обороны Великобритании в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать сообщения газеты The Times о том, что правительство ведет переговоры о продаже Украине ракет Brimstone, заявило, что речь идет о сделке, которая была обнародована еще в июне этого года, однако тогда названия не указывались.Накануне The Times со ссылкой на украинский источник сообщила, что Лондон обсуждает с Киевом продажу вооружения. Речь в том числе идет о Brimstone, разрабатываемых консорциумом MDBA, для установки на кораблях и применения с воздуха. Издание подчеркивает, что это высокотехнологичная самонаводящаяся ракета, которая может поражать множество целей сразу."Просим вас ознакомиться с нашим пресс-релизом относительно этой сделки, детали которой были обнародованы в июне этого года", — заявили в пресс-службе оборонного ведомства Великобритании, направив соответствующий документ.На уточняющий вопрос, идет ли в материале The Times речь именно об этом договоре и никаких новых не обсуждается, там ответили утвердительно и выразили недоумение, почему об этом решили написать спустя четыре месяца.В июне нынешнего года министерства обороны двух стран подписали меморандум о реализации поддержки наращивания военно-морского потенциала Украины. Церемония проходила на борту эскадренного миноносца Defender Королевских ВМС, который тогда находился в Одессе. Сделка предполагает поставку Киеву новых военно-морских платформ и оборонительного корабельного вооружения, подготовку личного состава Военно-морских сил, создание новых военных баз и покупку двух противоминных судов класса Sundown.Исполнение контракта должно было начаться с продажи и установки ракет на новые и находящиеся в эксплуатации патрульные и воздушные платформы, разработки и совместного производства восьми быстроходных ракетных кораблей, создания новой военно-морской базы в Черном и Азовском морях.Точный тип и название ракет не указываются.
https://ria.ru/20211021/ostin-1755443763.html
https://ria.ru/20211021/oruzhie-1755525472.html
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украина, великобритания, в мире, безопасность, министерство обороны великобритании
13:28 21.10.2021 (обновлено: 16:44 21.10.2021)
 
Великобритания подтвердила информацию о поставках ракет Украине

Минобороны Великобритании подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 21 окт — РИА Новости. В сообщении газеты The Times о переговорах Великобритании и Украины по ракетам Brimstone речь шла о сделке, заключенной в июне, заявили РИА Новости в Министерстве обороны королевства.
Министерство обороны Великобритании в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать сообщения газеты The Times о том, что правительство ведет переговоры о продаже Украине ракет Brimstone, заявило, что речь идет о сделке, которая была обнародована еще в июне этого года, однако тогда названия не указывались.
Накануне The Times со ссылкой на украинский источник сообщила, что Лондон обсуждает с Киевом продажу вооружения. Речь в том числе идет о Brimstone, разрабатываемых консорциумом MDBA, для установки на кораблях и применения с воздуха. Издание подчеркивает, что это высокотехнологичная самонаводящаяся ракета, которая может поражать множество целей сразу.
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"Просим вас ознакомиться с нашим пресс-релизом относительно этой сделки, детали которой были обнародованы в июне этого года", — заявили в пресс-службе оборонного ведомства Великобритании, направив соответствующий документ.
На уточняющий вопрос, идет ли в материале The Times речь именно об этом договоре и никаких новых не обсуждается, там ответили утвердительно и выразили недоумение, почему об этом решили написать спустя четыре месяца.
В июне нынешнего года министерства обороны двух стран подписали меморандум о реализации поддержки наращивания военно-морского потенциала Украины. Церемония проходила на борту эскадренного миноносца Defender Королевских ВМС, который тогда находился в Одессе.
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Исполнение контракта должно было начаться с продажи и установки ракет на новые и находящиеся в эксплуатации патрульные и воздушные платформы, разработки и совместного производства восьми быстроходных ракетных кораблей, создания новой военно-морской базы в Черном и Азовском морях.
Точный тип и название ракет не указываются.
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