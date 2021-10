https://ria.ru/20211021/rakety-1755572018.html

Великобритания подтвердила информацию о поставках ракет Украине

Великобритания подтвердила информацию о поставках ракет Украине - РИА Новости, 21.10.2021

Великобритания подтвердила информацию о поставках ракет Украине

В сообщении газеты The Times о переговорах Великобритании и Украины по ракетам Brimstone речь шла о сделке, заключенной в июне, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:28

2021-10-21T13:28

2021-10-21T16:44

украина

великобритания

в мире

безопасность

министерство обороны великобритании

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg

ЛОНДОН, 21 окт — РИА Новости. В сообщении газеты The Times о переговорах Великобритании и Украины по ракетам Brimstone речь шла о сделке, заключенной в июне, заявили РИА Новости в Министерстве обороны королевства.Министерство обороны Великобритании в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать сообщения газеты The Times о том, что правительство ведет переговоры о продаже Украине ракет Brimstone, заявило, что речь идет о сделке, которая была обнародована еще в июне этого года, однако тогда названия не указывались.Накануне The Times со ссылкой на украинский источник сообщила, что Лондон обсуждает с Киевом продажу вооружения. Речь в том числе идет о Brimstone, разрабатываемых консорциумом MDBA, для установки на кораблях и применения с воздуха. Издание подчеркивает, что это высокотехнологичная самонаводящаяся ракета, которая может поражать множество целей сразу."Просим вас ознакомиться с нашим пресс-релизом относительно этой сделки, детали которой были обнародованы в июне этого года", — заявили в пресс-службе оборонного ведомства Великобритании, направив соответствующий документ.На уточняющий вопрос, идет ли в материале The Times речь именно об этом договоре и никаких новых не обсуждается, там ответили утвердительно и выразили недоумение, почему об этом решили написать спустя четыре месяца.В июне нынешнего года министерства обороны двух стран подписали меморандум о реализации поддержки наращивания военно-морского потенциала Украины. Церемония проходила на борту эскадренного миноносца Defender Королевских ВМС, который тогда находился в Одессе. Сделка предполагает поставку Киеву новых военно-морских платформ и оборонительного корабельного вооружения, подготовку личного состава Военно-морских сил, создание новых военных баз и покупку двух противоминных судов класса Sundown.Исполнение контракта должно было начаться с продажи и установки ракет на новые и находящиеся в эксплуатации патрульные и воздушные платформы, разработки и совместного производства восьми быстроходных ракетных кораблей, создания новой военно-морской базы в Черном и Азовском морях.Точный тип и название ракет не указываются.

https://ria.ru/20211021/ostin-1755443763.html

https://ria.ru/20211021/oruzhie-1755525472.html

https://ria.ru/20211021/ukraina-1755562928.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, великобритания, в мире, безопасность, министерство обороны великобритании