https://ria.ru/20211021/qr-kod-1755570675.html

В Крыму будут штрафовать за нарушение режима QR-кодов

В Крыму будут штрафовать за нарушение режима QR-кодов - РИА Новости, 21.10.2021

В Крыму будут штрафовать за нарушение режима QR-кодов

В Крыму введут систему "жестких и внушительных" штрафов за нарушение режима QR-кодов при посещении общественных мест, сообщил РИА Новости советник главы... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:22

2021-10-21T13:22

2021-10-21T13:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. В Крыму введут систему "жестких и внушительных" штрафов за нарушение режима QR-кодов при посещении общественных мест, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Дни с 30 октября по 7 ноября включительно в соответствии с указом президента РФ объявлены в Крыму выходными с сохранением заработной платы работников. При этом накануне в указ главы республики о режиме повышенной готовности внесли ряд изменений и ввели дополнительные ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 65 лет."Вводится система жестких и внушительных штрафов за нарушение режима QR-кодов при посещении общественных мест. В настоящее время с правоохранительными органами прорабатываются все необходимые механизмы контроля, связанные не только с соблюдением режима QR-кодов, но и пресечением попыток их возможной подделки", - сказал Крючков агентству, добавив, что штрафы коснутся как нарушителей из числа физических лиц, так и юридических.По его словам, сейчас перед республикой стоит задача остановить распространение коронавирусной инфекции и стабилизировать ситуацию, а это возможно только при условии вакцинации населения и строгого соблюдения всех противоэпидемических требований.

https://ria.ru/20211020/ogranicheniya-1755434525.html

https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755150701.html

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