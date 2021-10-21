https://ria.ru/20211021/putin-1755696891.html

Путин назвал один из главных результатов своей работы

Путин назвал один из главных результатов своей работы - РИА Новости, 21.10.2021

Путин назвал один из главных результатов своей работы

Президент России Владимир Путин назвал снижение уровня бедности в России с 40 миллионов человек до 19-20 миллионов одним из главных результатов своей работы. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T21:35

2021-10-21T21:35

2021-10-21T22:58

владимир путин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

здоровье - общество

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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СОЧИ, 21 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал снижение уровня бедности в России с 40 миллионов человек до 19-20 миллионов одним из главных результатов своей работы."Что касается того, что удалось сделать. Ну послушайте, у нас было 40 миллионов человек за чертой бедности. Сегодня непомерно много - 19 с лишним или 20 миллионов человек, по разным подсчетам. Непомерно, но все-таки это не 40 миллионов. Вот это, пожалуй, самый главный результат", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, каковы его главные достижения как руководителя государства.Согласно данным Росстата, численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума по итогам 2020 года составила 17,8 миллиона человек, или 12,1% населения. По итогам 2019 года показатель составлял 12,3% (18,1 миллиона человек).Снижение уровня бедности в России - одна из целей указа президента Владимира Путина о национальных целях. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с 2017 годом. По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 12,9% населения страны (18,9 миллиона человек).

https://ria.ru/20211021/putin-1755695878.html

россия

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владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество, международный дискуссионный клуб "валдай", россия