https://ria.ru/20211021/putin-1755692264.html

Путин объяснил, почему не думает о своей роли в истории

Путин объяснил, почему не думает о своей роли в истории - РИА Новости, 21.10.2021

Путин объяснил, почему не думает о своей роли в истории

Президент России Владимир Путин заявил, что не думает о своей роли в истории, такие мысли могут мешать принятию решений. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:59

2021-10-21T20:59

2021-10-21T23:47

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не думает о своей роли в истории, такие мысли могут мешать принятию решений."Вы знаете, я не думаю о своей роли в истории. Как только начнешь об этом задумываться - нужно заканчивать работу, потому что это начинает мешать принимать решения. Говорю абсолютно искренне", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Валдайского форума.

https://ria.ru/20211021/putin-1755691784.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия