https://ria.ru/20211021/putin-1755692264.html
Путин объяснил, почему не думает о своей роли в истории
Путин объяснил, почему не думает о своей роли в истории - РИА Новости, 21.10.2021
Путин объяснил, почему не думает о своей роли в истории
Президент России Владимир Путин заявил, что не думает о своей роли в истории, такие мысли могут мешать принятию решений. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T20:59
2021-10-21T20:59
2021-10-21T23:47
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не думает о своей роли в истории, такие мысли могут мешать принятию решений."Вы знаете, я не думаю о своей роли в истории. Как только начнешь об этом задумываться - нужно заканчивать работу, потому что это начинает мешать принимать решения. Говорю абсолютно искренне", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Валдайского форума.
https://ria.ru/20211021/putin-1755691784.html
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владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
20:59 21.10.2021 (обновлено: 23:47 21.10.2021)
Путин объяснил, почему не думает о своей роли в истории
Путин объяснил, что не думает о своей роли в истории, это может мешать принятию решений