https://ria.ru/20211021/putin-1755691365.html

Путин высказался о снижении роста температур

Путин высказался о снижении роста температур - РИА Новости, 21.10.2021

Путин высказался о снижении роста температур

Никто не запретит РФ работать на своей территории так, как она считает нужным, заявил президент РФ Владимир Путин , выступая в ходе пленарного заседания... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:54

2021-10-21T20:54

2021-10-21T20:54

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Никто не запретит РФ работать на своей территории так, как она считает нужным, заявил президент РФ Владимир Путин , выступая в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай ".По его словам, всех пугает климатическая повестка, которая рисует очень тяжёлые перспективы, Россия знает, что нужно снизить рост температур."Но надо делать это аккуратно, на основе серьёзного глубоко анализа, а не на основе политических лозунгов, а в некоторых странах это происходит именно на основе политических лозунгов, которые являются неисполнимыми. Нам никто не запретит работать на своей территории так, как мы считаем нужным. И мы готовы договариваться со всеми, но надеемся, что это будет разговор профессиональный", - сказал Путин.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"