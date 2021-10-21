https://ria.ru/20211021/putin-1755690083.html

Путин: талибы должны выстроить отношения со всеми политическими группами

Путин: талибы должны выстроить отношения со всеми политическими группами - РИА Новости, 21.10.2021

Путин: талибы должны выстроить отношения со всеми политическими группами

Движение "Талибан"* должно выстроить отношения со всеми этническими и религиозными группами, политическими и общественными организациями в стране, заявил... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:46

2021-10-21T20:46

2021-10-21T23:24

захват власти в афганистане талибами

талибан

афганистан

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* должно выстроить отношения со всеми этническими и религиозными группами, политическими и общественными организациями в стране, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг принял участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Тот же самый "Талибан"* должен все-таки выстроить взаимоотношения со всеми этническими и религиозными группами, со всеми политическими организациями, общественными организациями", - заявил Путин, отвечая на вопрос о ситуации в Афганистане.* Запрещенное в России террористическое движение

https://ria.ru/20211021/afganistan-1755676873.html

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

талибан, афганистан, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия