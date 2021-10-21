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Путин: талибы должны выстроить отношения со всеми политическими группами
Путин: талибы должны выстроить отношения со всеми политическими группами - РИА Новости, 21.10.2021
Путин: талибы должны выстроить отношения со всеми политическими группами
Движение "Талибан"* должно выстроить отношения со всеми этническими и религиозными группами, политическими и общественными организациями в стране, заявил... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T20:46
2021-10-21T20:46
2021-10-21T23:24
захват власти в афганистане талибами
талибан
афганистан
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* должно выстроить отношения со всеми этническими и религиозными группами, политическими и общественными организациями в стране, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг принял участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Тот же самый "Талибан"* должен все-таки выстроить взаимоотношения со всеми этническими и религиозными группами, со всеми политическими организациями, общественными организациями", - заявил Путин, отвечая на вопрос о ситуации в Афганистане.* Запрещенное в России террористическое движение
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талибан, афганистан, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
20:46 21.10.2021 (обновлено: 23:24 21.10.2021)
Путин: талибы должны выстроить отношения со всеми политическими группами
Путин считает, что "Талибан"* должен выстроить отношения со всеми политическими группами