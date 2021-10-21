https://ria.ru/20211021/putin-1755677173.html
Украинцы боятся отвечать на соцопросы, заявил Путин
Украинцы боятся отвечать на соцопросы, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021
Украинцы боятся отвечать на соцопросы, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что украинцы боятся отвечать на социологические опросы. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:38
2021-10-21T19:38
2021-10-21T20:21
украина
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755673428_0:149:3078:1880_1920x0_80_0_0_c8f81986d80726eae8aa6f67757fbb37.jpg
СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что украинцы боятся отвечать на социологические опросы."Боятся, потому что небольшая группа людей, которая присвоила себе по сути лавры победителей в борьбе за независимость, люди крайних политических взглядов, они на самом деле и руководят Украиной", - добавил президент.
https://ria.ru/20211021/putin-1755677757.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755673428_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_556fc936ab396e2615e45ee4b3fba585.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
19:38 21.10.2021 (обновлено: 20:21 21.10.2021)
Украинцы боятся отвечать на соцопросы, заявил Путин
Украинцы боятся отвечать на соцопросы, заявил Путин