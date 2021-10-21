https://ria.ru/20211021/putin-1755674703.html

Путин назвал ситуацию в Афганистане одним из сложных вопросов

Путин назвал ситуацию в Афганистане одним из сложных вопросов - РИА Новости, 21.10.2021

Путин назвал ситуацию в Афганистане одним из сложных вопросов

Ситуация в Афганистане является одним из сложных вопросов, России и Китаю важно иметь рядом со своими границами стабильное и развивающееся государство, по этому РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:28

2021-10-21T19:28

2021-10-21T19:45

захват власти в афганистане талибами

афганистан

владимир путин

в мире

талибан

китай

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Ситуация в Афганистане является одним из сложных вопросов, России и Китаю важно иметь рядом со своими границами стабильное и развивающееся государство, по этому направлению идет активная работа, заявил президент России Владимир Путин."Это вопрос один из самых острых на сегодняшний день - ситуация в Афганистане. Вы знаете, что у нас в соответствующем формате сейчас как раз прошла встреча, в том числе с представителями движения "Талибан"*. Китайская народная республика работает на афганском направлении достаточно активно", - сказал он на Валдайском форуме.По его словам, и для России, и для Китая ситуация в Афганистане имеет очень серьезное значение."Важно иметь рядом с нашими национальными границами спокойный развивающийся Афганистан, который не является источником терроризма, радикализма всякого рода", - заявил он.* Террористическое движение, запрещенное в России

https://ria.ru/20211021/afganistan-1755676873.html

афганистан

китай

россия

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афганистан, владимир путин, в мире, талибан, китай, международный дискуссионный клуб "валдай", россия