https://ria.ru/20211021/putin-1755674703.html
Путин назвал ситуацию в Афганистане одним из сложных вопросов
Путин назвал ситуацию в Афганистане одним из сложных вопросов - РИА Новости, 21.10.2021
Путин назвал ситуацию в Афганистане одним из сложных вопросов
Ситуация в Афганистане является одним из сложных вопросов, России и Китаю важно иметь рядом со своими границами стабильное и развивающееся государство, по этому РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:28
2021-10-21T19:28
2021-10-21T19:45
захват власти в афганистане талибами
афганистан
владимир путин
в мире
талибан
китай
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Ситуация в Афганистане является одним из сложных вопросов, России и Китаю важно иметь рядом со своими границами стабильное и развивающееся государство, по этому направлению идет активная работа, заявил президент России Владимир Путин."Это вопрос один из самых острых на сегодняшний день - ситуация в Афганистане. Вы знаете, что у нас в соответствующем формате сейчас как раз прошла встреча, в том числе с представителями движения "Талибан"*. Китайская народная республика работает на афганском направлении достаточно активно", - сказал он на Валдайском форуме.По его словам, и для России, и для Китая ситуация в Афганистане имеет очень серьезное значение."Важно иметь рядом с нашими национальными границами спокойный развивающийся Афганистан, который не является источником терроризма, радикализма всякого рода", - заявил он.* Террористическое движение, запрещенное в России
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афганистан, владимир путин, в мире, талибан, китай, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
19:28 21.10.2021 (обновлено: 19:45 21.10.2021)
Путин назвал ситуацию в Афганистане одним из сложных вопросов
Путин назвал ситуацию в Афганистане одним из сложных вопросов