https://ria.ru/20211021/putin-1755673960.html
Путин надеется, что саммит глав стран-членов СБ ООН состоится
Путин надеется, что саммит глав стран-членов СБ ООН состоится - РИА Новости, 21.10.2021
Путин надеется, что саммит глав стран-членов СБ ООН состоится
Идея провести встречу глав стран-членов Совета Безопасности ООН была поддержана, но внутри возникли споры, не связанные с Россией, сообщил президент РФ Владимир РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:27
2021-10-21T19:27
2021-10-21T19:27
в мире
оон
владимир путин
совет безопасности оон
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755673428_0:149:3078:1880_1920x0_80_0_0_c8f81986d80726eae8aa6f67757fbb37.jpg
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Идея провести встречу глав стран-членов Совета Безопасности ООН была поддержана, но внутри возникли споры, не связанные с Россией, сообщил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что в будущем такая встреча состоится."Если говорить о моей инициативе провести встречу глав-государств пятерки постоянных членов Совета Безопасности (ООН), то она, в принципе, была поддержана всеми, и можно было бы это сделать. Там возникли проблемы, которые с Россией не связаны, а связаны с некоторыми спорами внутри этой пятерки. Это первое. А второе - потом началась пандемия в скором времени, и все это усложнилось", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"."Сама идея встречи была весьма позитивна. Надеюсь, что, может быть, это когда-то и состоится. Это точно пойдет на пользу. Мы обсуждаем это и с американскими партнерами, и с нашими китайскими друзьями, с французами. Французский президент кстати, сразу это поддержал. Там есть свои идеи, предложения, чем наполнить такую встречу дополнительно, но сама по себе идея она в целом поддержана. Надеюсь, условия сложатся, и мы такую встречу проведем". - отметил президент.
https://ria.ru/20211021/reestr-1755656259.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755673428_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_556fc936ab396e2615e45ee4b3fba585.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, владимир путин, совет безопасности оон, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
Путин надеется, что саммит глав стран-членов СБ ООН состоится
Путин надеется, что саммит глав стран-членов СБ ООН состоится