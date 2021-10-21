https://ria.ru/20211021/putin-1755673960.html

Путин надеется, что саммит глав стран-членов СБ ООН состоится

Путин надеется, что саммит глав стран-членов СБ ООН состоится - РИА Новости, 21.10.2021

Путин надеется, что саммит глав стран-членов СБ ООН состоится

Идея провести встречу глав стран-членов Совета Безопасности ООН была поддержана, но внутри возникли споры, не связанные с Россией, сообщил президент РФ Владимир РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:27

2021-10-21T19:27

2021-10-21T19:27

в мире

оон

владимир путин

совет безопасности оон

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Идея провести встречу глав стран-членов Совета Безопасности ООН была поддержана, но внутри возникли споры, не связанные с Россией, сообщил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что в будущем такая встреча состоится."Если говорить о моей инициативе провести встречу глав-государств пятерки постоянных членов Совета Безопасности (ООН), то она, в принципе, была поддержана всеми, и можно было бы это сделать. Там возникли проблемы, которые с Россией не связаны, а связаны с некоторыми спорами внутри этой пятерки. Это первое. А второе - потом началась пандемия в скором времени, и все это усложнилось", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"."Сама идея встречи была весьма позитивна. Надеюсь, что, может быть, это когда-то и состоится. Это точно пойдет на пользу. Мы обсуждаем это и с американскими партнерами, и с нашими китайскими друзьями, с французами. Французский президент кстати, сразу это поддержал. Там есть свои идеи, предложения, чем наполнить такую встречу дополнительно, но сама по себе идея она в целом поддержана. Надеюсь, условия сложатся, и мы такую встречу проведем". - отметил президент.

https://ria.ru/20211021/reestr-1755656259.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, владимир путин, совет безопасности оон, международный дискуссионный клуб "валдай", россия