https://ria.ru/20211021/putin-1755673318.html

Путин рассказал о преференциях в виде социальных лифтов в СССР

Путин рассказал о преференциях в виде социальных лифтов в СССР - РИА Новости, 21.10.2021

Путин рассказал о преференциях в виде социальных лифтов в СССР

Президент РФ Владимир Путин рассказал о преференциях в виде социальных лифтов СССР, несмотря на уравнительный принцип. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:25

2021-10-21T19:25

2021-10-21T22:00

ссср

владимир путин

общество

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о преференциях в виде социальных лифтов СССР, несмотря на уравнительный принцип."Ваш покорный слуга закончил университет, будучи родом из семьи рабочих. Он получил хорошее образование в Ленинградском государственном университете. Ну разве этого мало? И тогда это смотрелось и действовало как действительно реальный социальный лифт — образование", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"."И многие, очень многие в тот период времени, когда в целом уравнительный принцип функционировал в самом широком смысле этого слова, сталкивались с ним в негативном ключе. Имеется в виду вот эта уравниловка, и отношение соответствующее к работе. Тем не менее пользовались преференциями вот этих самых социальных лифтов, о котором я сказал", - добавил он.

https://ria.ru/20211021/putin-1755674081.html

ссср

россия

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Путин: "Многие пользовались преференциями социальных лифтов в СССР" Путин на валдайском форуме рассказал, что многие пользовались преференциями социальных лифтов в СССР. 2021-10-21T19:25 true PT0M30S

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ссср, владимир путин, общество, международный дискуссионный клуб "валдай", россия