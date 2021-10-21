https://ria.ru/20211021/putin-1755673318.html
Путин рассказал о преференциях в виде социальных лифтов в СССР
Путин рассказал о преференциях в виде социальных лифтов в СССР - РИА Новости, 21.10.2021
Путин рассказал о преференциях в виде социальных лифтов в СССР
Президент РФ Владимир Путин рассказал о преференциях в виде социальных лифтов СССР, несмотря на уравнительный принцип. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:25
2021-10-21T19:25
2021-10-21T22:00
ссср
владимир путин
общество
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о преференциях в виде социальных лифтов СССР, несмотря на уравнительный принцип."Ваш покорный слуга закончил университет, будучи родом из семьи рабочих. Он получил хорошее образование в Ленинградском государственном университете. Ну разве этого мало? И тогда это смотрелось и действовало как действительно реальный социальный лифт — образование", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"."И многие, очень многие в тот период времени, когда в целом уравнительный принцип функционировал в самом широком смысле этого слова, сталкивались с ним в негативном ключе. Имеется в виду вот эта уравниловка, и отношение соответствующее к работе. Тем не менее пользовались преференциями вот этих самых социальных лифтов, о котором я сказал", - добавил он.
https://ria.ru/20211021/putin-1755674081.html
ссср
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Путин: "Многие пользовались преференциями социальных лифтов в СССР"
Путин на валдайском форуме рассказал, что многие пользовались преференциями социальных лифтов в СССР.
2021-10-21T19:25
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ссср, владимир путин, общество, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
19:25 21.10.2021 (обновлено: 22:00 21.10.2021)
Путин рассказал о преференциях в виде социальных лифтов в СССР
Путин рассказал о преференциях в виде социальных лифтов в СССР