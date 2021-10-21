https://ria.ru/20211021/putin-1755670348.html

Российский консерватизм — это консерватизм оптимистов, заявил Путин

Российский консерватизм — это консерватизм оптимистов, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021

Российский консерватизм — это консерватизм оптимистов, заявил Путин

Российский консерватизм - это консерватизм оптимистов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:11

2021-10-21T19:11

2021-10-21T21:55

владимир путин

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Российский консерватизм - это консерватизм оптимистов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."У многих в памяти свежи события тридцатилетней давности и то, как мучительно приходилось выкарабкиваться из ямы, в которой наша страна, наше общество оказалось после распада СССР. Наш консерватизм - это консерватизм оптимистов. Вот это самое главное. Мы верим, что стабильное и успешное развитие возможно", - отметил Путин.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Путин: "Наш консерватизм – это консерватизм оптимистов" "У многих в памяти свежи события тридцатилетней давности и то, как мучительно приходилось выкарабкиваться из ямы, в которой наша страна, наше общество оказалось после распада СССР. Наш консерватизм - это консерватизм оптимистов. Вот это самое главное. Мы верим, что стабильное и успешное развитие возможно", - отметил Путин. 2021-10-21T19:11 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин, россия, видео