https://ria.ru/20211021/putin-1755670348.html
Российский консерватизм — это консерватизм оптимистов, заявил Путин
Российский консерватизм — это консерватизм оптимистов, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021
Российский консерватизм — это консерватизм оптимистов, заявил Путин
Российский консерватизм - это консерватизм оптимистов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:11
2021-10-21T19:11
2021-10-21T21:55
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755673428_0:149:3078:1880_1920x0_80_0_0_c8f81986d80726eae8aa6f67757fbb37.jpg
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Российский консерватизм - это консерватизм оптимистов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."У многих в памяти свежи события тридцатилетней давности и то, как мучительно приходилось выкарабкиваться из ямы, в которой наша страна, наше общество оказалось после распада СССР. Наш консерватизм - это консерватизм оптимистов. Вот это самое главное. Мы верим, что стабильное и успешное развитие возможно", - отметил Путин.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755673428_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_556fc936ab396e2615e45ee4b3fba585.jpg
Путин: "Наш консерватизм – это консерватизм оптимистов"
"У многих в памяти свежи события тридцатилетней давности и то, как мучительно приходилось выкарабкиваться из ямы, в которой наша страна, наше общество оказалось после распада СССР. Наш консерватизм - это консерватизм оптимистов. Вот это самое главное. Мы верим, что стабильное и успешное развитие возможно", - отметил Путин.
2021-10-21T19:11
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
19:11 21.10.2021 (обновлено: 21:55 21.10.2021)
Российский консерватизм — это консерватизм оптимистов, заявил Путин
Путин заявил, что российский консерватизм — это консерватизм оптимистов