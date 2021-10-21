https://ria.ru/20211021/putin-1755670140.html
Путин призвал строить совместную работу стран на общечеловеческих ценностях
Путин призвал строить совместную работу стран на общечеловеческих ценностях - РИА Новости, 21.10.2021
Путин призвал строить совместную работу стран на общечеловеческих ценностях
Совместную работу стран необходимо строить на основе общечеловеческих ценностей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:11
2021-10-21T19:11
2021-10-21T19:11
политика
в мире
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Совместную работу стран необходимо строить на основе общечеловеческих ценностей, заявил президент России Владимир Путин."На основе этих общих, общечеловеческих ценностей и нужно строить то, что может быть предметом нашей совместной работы", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос о том, как разным странам объединяться всем на одних традиционных ценностях, если у всех разные традиции.
https://ria.ru/20211021/putin-1755658548.html
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политика, в мире, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Путин призвал строить совместную работу стран на общечеловеческих ценностях
Путин призвал строить совместную работу стран на общечеловеческих ценностях