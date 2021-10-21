https://ria.ru/20211021/putin-1755669150.html

Путин посоветовал пытающимся извратить историю читать документы

Путин посоветовал пытающимся извратить историю читать документы - РИА Новости, 21.10.2021

Путин посоветовал пытающимся извратить историю читать документы

Президент России Владимир Путин посоветовал тем, кто пытается извратить историю, читать документы. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:07

2021-10-21T19:07

2021-10-21T19:36

владимир путин

в мире

мюнхен

франция

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал тем, кто пытается извратить историю, читать документы."Я читал, прямо читал, секретов нет, мы сейчас открываем эти архивы. Какова была реакция Франции на эти события, в том числе и по встрече в Мюнхене в 1938 с Гитлером ведущих политических деятелей. Вот когда вот это читаешь, видишь, ну понимаешь, что попытка извратить, она, конечно, всегда может быть, но хотя бы прочитайте эти документы", - сказал он на Валдайском форуме.

https://ria.ru/20211021/istoriya-1755666145.html

мюнхен

франция

россия

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2021

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владимир путин, в мире, мюнхен, франция, россия