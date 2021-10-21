https://ria.ru/20211021/putin-1755669150.html
Путин посоветовал пытающимся извратить историю читать документы
Путин посоветовал пытающимся извратить историю читать документы - РИА Новости, 21.10.2021
Путин посоветовал пытающимся извратить историю читать документы
Президент России Владимир Путин посоветовал тем, кто пытается извратить историю, читать документы. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:07
2021-10-21T19:07
2021-10-21T19:36
владимир путин
в мире
мюнхен
франция
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал тем, кто пытается извратить историю, читать документы."Я читал, прямо читал, секретов нет, мы сейчас открываем эти архивы. Какова была реакция Франции на эти события, в том числе и по встрече в Мюнхене в 1938 с Гитлером ведущих политических деятелей. Вот когда вот это читаешь, видишь, ну понимаешь, что попытка извратить, она, конечно, всегда может быть, но хотя бы прочитайте эти документы", - сказал он на Валдайском форуме.
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владимир путин, в мире, мюнхен, франция, россия
19:07 21.10.2021 (обновлено: 19:36 21.10.2021)
Путин посоветовал пытающимся извратить историю читать документы
Путин посоветовал пытающимся извратить историю читать документы