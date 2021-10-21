https://ria.ru/20211021/putin-1755668359.html

Путин оценил идею о пассионарности наций

Путин оценил идею о пассионарности наций - РИА Новости, 21.10.2021

Путин оценил идею о пассионарности наций

Президент России Владимир Путин считает, что идея о пассионарности наций, предполагающая волю к развитию, имеет под собой основание. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:08

2021-10-21T19:08

2021-10-21T22:18

валдай

владимир путин

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что идея о пассионарности наций, предполагающая волю к развитию, имеет под собой основание."Известная идея пассионарности, интересная же идея. Можно спорить, до сих пор спорят. Если по идеям, которые были сформулированы, до сих пор идут споры, значит это не пустые идеи, как минимум. Вот о пассионарности нации, а я напомню, что она связана с тем, что по мнению автора этой идеи, народы, нации, этносы как живой организм рождаются, достигают пика своего развития, а потом потихонечку стареют", - сказал он на Валдайском форуме."Так это или не так трудно сказать. Но сама идея, что внутри нации должен быть движущий механизм развития, воля к развитию, самоутверждению, она, на мой взгляд, имеет под собой основания", - заявил президент.Путин добавил, что и сейчас есть страны, которые на подъеме, несмотря на существующие внутри проблемы, но "это вулкан такой, бурлит".

валдай

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2021

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валдай, владимир путин