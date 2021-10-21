https://ria.ru/20211021/putin-1755668040.html

Попытки ценностного диктата ведут к обратной реакции, отметил Путин

Попытки ценностного диктата ведут к обратной реакции, отметил Путин - РИА Новости, 21.10.2021

Попытки ценностного диктата ведут к обратной реакции, отметил Путин

Попытки ценностного диктата в условиях неопределенных и непредсказуемых перспектив влекут обычно обратную реакцию и обратный ожидаемому результат, заявил... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:02

2021-10-21T19:02

2021-10-21T19:35

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россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Попытки ценностного диктата в условиях неопределенных и непредсказуемых перспектив влекут обычно обратную реакцию и обратный ожидаемому результат, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступая на заседании, Путин заявил, что ценности - это уникальный продукт культурно-исторического развития каждой нации, взаимные переплетения расширяют кругозор и позволяют по-иному осмыслить собственную традицию."Но этот процесс должен быть органичным и не бывает быстрым, а чуждое все равно будет отторгнуто, возможно даже в резкой форме. Попытки ценностного диктата в условиях неопределенных и непредсказуемых перспектив еще больше осложняют и без того острую ситуацию и влекут обычно обратную реакцию и обратный ожидаемому результат", - сказал президент.

https://ria.ru/20211021/putin-1755658548.html

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политика, в мире, владимир путин, россия