https://ria.ru/20211021/putin-1755646471.html

Путин заявил, что пока не удалось обрести опору нового баланса в мире

Путин заявил, что пока не удалось обрести опору нового баланса в мире - РИА Новости, 21.10.2021

Путин заявил, что пока не удалось обрести опору нового баланса в мире

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не удалось обрести опору нового баланса в мире, а "победители на Олимпе" заметили, что у них уходит почва из-под... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:57

2021-10-21T17:57

2021-10-21T18:11

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не удалось обрести опору нового баланса в мире, а "победители на Олимпе" заметили, что у них уходит почва из-под ног.Он отметил, что человечество вступило в новый период более трех десятилетий назад, в то время начался поиск нового баланса, устойчивых отношений в социальной, политической, экономической, культурной и военной сферах, опоры для мировой системы."Искали эту опору, но надо признать, что пока обрести ее не удалось, а те, кто после окончания Холодной войны… почувствовали себя победителями, скоро ощутили, несмотря на то, что им казалось, что они забрались на самый Олимп, скоро ощутили, что и на этом Олимпе почва из-под ног уходит теперь уже у них, и никто не в силах остановить мгновение, как бы прекрасно оно ни казалось", - сказал он в ходе выступления на Валдайском форуме.

https://ria.ru/20211021/raskol-1755647299.html

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владимир путин, в мире, валдай, весь мир, международный дискуссионный клуб "валдай", россия