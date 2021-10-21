https://ria.ru/20211021/putin-1755646471.html
Путин заявил, что пока не удалось обрести опору нового баланса в мире
Путин заявил, что пока не удалось обрести опору нового баланса в мире - РИА Новости, 21.10.2021
Путин заявил, что пока не удалось обрести опору нового баланса в мире
Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не удалось обрести опору нового баланса в мире, а "победители на Олимпе" заметили, что у них уходит почва из-под... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:57
2021-10-21T17:57
2021-10-21T18:11
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не удалось обрести опору нового баланса в мире, а "победители на Олимпе" заметили, что у них уходит почва из-под ног.Он отметил, что человечество вступило в новый период более трех десятилетий назад, в то время начался поиск нового баланса, устойчивых отношений в социальной, политической, экономической, культурной и военной сферах, опоры для мировой системы."Искали эту опору, но надо признать, что пока обрести ее не удалось, а те, кто после окончания Холодной войны… почувствовали себя победителями, скоро ощутили, несмотря на то, что им казалось, что они забрались на самый Олимп, скоро ощутили, что и на этом Олимпе почва из-под ног уходит теперь уже у них, и никто не в силах остановить мгновение, как бы прекрасно оно ни казалось", - сказал он в ходе выступления на Валдайском форуме.
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владимир путин, в мире, валдай, весь мир, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
17:57 21.10.2021 (обновлено: 18:11 21.10.2021)
Путин заявил, что пока не удалось обрести опору нового баланса в мире
Путин заявил, что пока не удалось обрести опору нового баланса в мире
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что пока не удалось обрести опору нового баланса в мире, а "победители на Олимпе" заметили, что у них уходит почва из-под ног.
Он отметил, что человечество вступило в новый период более трех десятилетий назад, в то время начался поиск нового баланса, устойчивых отношений в социальной, политической, экономической, культурной и военной сферах, опоры для мировой системы.
"Искали эту опору, но надо признать, что пока обрести ее не удалось, а те, кто после окончания Холодной войны… почувствовали себя победителями, скоро ощутили, несмотря на то, что им казалось, что они забрались на самый Олимп, скоро ощутили, что и на этом Олимпе почва из-под ног уходит теперь уже у них, и никто не в силах остановить мгновение, как бы прекрасно оно ни казалось", - сказал он в ходе выступления на Валдайском форуме.