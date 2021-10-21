https://ria.ru/20211021/puteshestviya-1755588069.html
Турагенты отмечают повышенный спрос на путевки на черноморские курорты
Турагенты отмечают повышенный спрос на путевки на черноморские курорты - РИА Новости, 21.10.2021
Турагенты отмечают повышенный спрос на путевки на черноморские курорты
Турагенты отмечают повышение интереса к поездкам после объявления дат нерабочих дней из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщает Tourdom.ru. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:57
2021-10-21T15:57
2021-10-21T15:57
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Турагенты отмечают повышение интереса к поездкам после объявления дат нерабочих дней из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщает Tourdom.ru."Звонков от клиентов стало больше, хотя количество броней мы пока не видим", — рассказали в крупной сети турагентств. В другой сети отметили: "Москвичи уже поняли, что выходных будет не три дня, а целая неделя, и они стараются уехать, сменить обстановку".Представитель сайта по продаже авиабилетов отмечает, что после предложения объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября количество запросов пользователей выросло на четверть от среднего по неделе.По информации турагентств, из зарубежных направлений чаще всего туристы выбирают Турцию и Египет, а среди отечественных курортов основной спрос приходится на приморские отели Сочи. Активно бронируют также Красную Поляну и Абхазию.Специалисты отмечают высокий интерес туристов к Калининграду и одноименной области. "Это сегодня такая "доступная Европа" с хорошей экскурсионкой", — считают турагенты.
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РИА Новости
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РИА Новости
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калининград, сочи, абхазия, новости - туризм, красная поляна, туризм, куда поехать в выходные, коронавирус covid-19
Турагенты отмечают повышенный спрос на путевки на черноморские курорты
Турагенты рассказали о росте спроса на поездки в период нерабочих дней в ноябре
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Турагенты отмечают повышение интереса к поездкам после объявления дат нерабочих дней из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщает
Tourdom.ru.
"Звонков от клиентов стало больше, хотя количество броней мы пока не видим", — рассказали в крупной сети турагентств. В другой сети отметили: "Москвичи уже поняли, что выходных будет не три дня, а целая неделя, и они стараются уехать, сменить обстановку".
Представитель сайта по продаже авиабилетов отмечает, что после предложения объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября количество запросов пользователей выросло на четверть от среднего по неделе.
По информации турагентств, из зарубежных направлений чаще всего туристы выбирают Турцию и Египет, а среди отечественных курортов основной спрос приходится на приморские отели Сочи. Активно бронируют также Красную Поляну и Абхазию.
Специалисты отмечают высокий интерес туристов к Калининграду и одноименной области. "Это сегодня такая "доступная Европа" с хорошей экскурсионкой", — считают турагенты.