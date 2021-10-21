Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211021/puteshestviya-1755244360.html
Эксперты назвали самые популярные курорты для отдыха осенью
Эксперты назвали самые популярные курорты для отдыха осенью - РИА Новости, 21.10.2021
Эксперты назвали самые популярные курорты для отдыха осенью
Определены самые популярные российские курорты для путешествий организованных туристов осенью, сообщает Travelata.ru. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:06
2021-10-21T19:49
туризм
анапа
сочи
новости - туризм
адлер
красная поляна
туризм
куда поехать в выходные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155158/34/1551583463_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_a20e2d563ca57b26ee9c869bfa511131.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Определены самые популярные российские курорты для путешествий организованных туристов осенью, сообщает Travelata.ru.Адлер стал самым востребованным, треть путевок были куплены именно туда. На втором месте — Сочи (24 процента), на третьем — Анапа (восемь процентов).Самым дорогим направлением оказалась Ялта — средний чек составил 58 тысяч рублей. На втором месте — Алушта, на поездку туда придется потратить около 55 тысяч рублей. Бронза рейтинга у отелей в центре Сочи — средний чек на отдых в таких местах достигал 50 тысяч рублей.Каникулы в Лоо обходятся примерно в 46 тысяч рублей, в Анапе — на три тысячи дешевле. Путевки в Красную Поляну, Геленджик и Адлер стоят от 34 до 37 тысяч рублей.Специалисты компании проанализировали сводные данные результатов продаж путевок от ведущих российских туроператоров и выяснили, что в среднем пользователи платили за пакетные туры на отечественные курорты 37 тысяч рублей. Половина отдыхающих выбирали гостиницы категории три звезды без питания.
https://ria.ru/20211019/seyshely-1755063632.html
анапа
сочи
адлер
красная поляна
геленджик
ялта
алушта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155158/34/1551583463_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_e64798af85ec522be60fbfd03394e612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анапа, сочи, новости - туризм, адлер, красная поляна, туризм, куда поехать в выходные, осень, геленджик, ялта, алушта
18:06 21.10.2021 (обновлено: 19:49 21.10.2021)
 
Эксперты назвали самые популярные курорты для отдыха осенью

Туроператоры назвали Адлер самым востребованным у туристов местом отдыха в осенний период

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОтдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Сочи
Отдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт РИА Новости. Определены самые популярные российские курорты для путешествий организованных туристов осенью, сообщает Travelata.ru.
Адлер стал самым востребованным, треть путевок были куплены именно туда. На втором месте — Сочи (24 процента), на третьем — Анапа (восемь процентов).
Самым дорогим направлением оказалась Ялта — средний чек составил 58 тысяч рублей. На втором месте — Алушта, на поездку туда придется потратить около 55 тысяч рублей. Бронза рейтинга у отелей в центре Сочи — средний чек на отдых в таких местах достигал 50 тысяч рублей.
Каникулы в Лоо обходятся примерно в 46 тысяч рублей, в Анапе — на три тысячи дешевле. Путевки в Красную Поляну, Геленджик и Адлер стоят от 34 до 37 тысяч рублей.
Специалисты компании проанализировали сводные данные результатов продаж путевок от ведущих российских туроператоров и выяснили, что в среднем пользователи платили за пакетные туры на отечественные курорты 37 тысяч рублей. Половина отдыхающих выбирали гостиницы категории три звезды без питания.
Остров Праслин - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 08:00Туризм
Райские пейзажи и запретный плод: как отдохнуть на Сейшелах
 
ТуризмАнапаСочиНовости - ТуризмАдлерКрасная ПолянаТуризмкуда поехать в выходныеОсеньГеленджикЯлтаАлушта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:47США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня
04:43Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
02:17Россиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы
02:16В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии
02:08Иммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19
Лента новостейМолния
США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту ТайваняБайден заявил, что не хочет холодной войны с КитаемВ Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушкиРоссиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвыВ ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемииИммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19