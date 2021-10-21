https://ria.ru/20211021/puteshestviya-1755244360.html

Эксперты назвали самые популярные курорты для отдыха осенью

Эксперты назвали самые популярные курорты для отдыха осенью - РИА Новости, 21.10.2021

Эксперты назвали самые популярные курорты для отдыха осенью

Определены самые популярные российские курорты для путешествий организованных туристов осенью, сообщает Travelata.ru. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:06

2021-10-21T18:06

2021-10-21T19:49

туризм

анапа

сочи

новости - туризм

адлер

красная поляна

туризм

куда поехать в выходные

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Определены самые популярные российские курорты для путешествий организованных туристов осенью, сообщает Travelata.ru.Адлер стал самым востребованным, треть путевок были куплены именно туда. На втором месте — Сочи (24 процента), на третьем — Анапа (восемь процентов).Самым дорогим направлением оказалась Ялта — средний чек составил 58 тысяч рублей. На втором месте — Алушта, на поездку туда придется потратить около 55 тысяч рублей. Бронза рейтинга у отелей в центре Сочи — средний чек на отдых в таких местах достигал 50 тысяч рублей.Каникулы в Лоо обходятся примерно в 46 тысяч рублей, в Анапе — на три тысячи дешевле. Путевки в Красную Поляну, Геленджик и Адлер стоят от 34 до 37 тысяч рублей.Специалисты компании проанализировали сводные данные результатов продаж путевок от ведущих российских туроператоров и выяснили, что в среднем пользователи платили за пакетные туры на отечественные курорты 37 тысяч рублей. Половина отдыхающих выбирали гостиницы категории три звезды без питания.

https://ria.ru/20211019/seyshely-1755063632.html

анапа

сочи

адлер

красная поляна

геленджик

ялта

алушта

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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