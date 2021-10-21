https://ria.ru/20211021/puteshestviya-1755244360.html
Эксперты назвали самые популярные курорты для отдыха осенью
Эксперты назвали самые популярные курорты для отдыха осенью - РИА Новости, 21.10.2021
Эксперты назвали самые популярные курорты для отдыха осенью
Определены самые популярные российские курорты для путешествий организованных туристов осенью, сообщает Travelata.ru. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:06
2021-10-21T18:06
2021-10-21T19:49
туризм
анапа
сочи
новости - туризм
адлер
красная поляна
туризм
куда поехать в выходные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155158/34/1551583463_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_a20e2d563ca57b26ee9c869bfa511131.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Определены самые популярные российские курорты для путешествий организованных туристов осенью, сообщает Travelata.ru.Адлер стал самым востребованным, треть путевок были куплены именно туда. На втором месте — Сочи (24 процента), на третьем — Анапа (восемь процентов).Самым дорогим направлением оказалась Ялта — средний чек составил 58 тысяч рублей. На втором месте — Алушта, на поездку туда придется потратить около 55 тысяч рублей. Бронза рейтинга у отелей в центре Сочи — средний чек на отдых в таких местах достигал 50 тысяч рублей.Каникулы в Лоо обходятся примерно в 46 тысяч рублей, в Анапе — на три тысячи дешевле. Путевки в Красную Поляну, Геленджик и Адлер стоят от 34 до 37 тысяч рублей.Специалисты компании проанализировали сводные данные результатов продаж путевок от ведущих российских туроператоров и выяснили, что в среднем пользователи платили за пакетные туры на отечественные курорты 37 тысяч рублей. Половина отдыхающих выбирали гостиницы категории три звезды без питания.
https://ria.ru/20211019/seyshely-1755063632.html
анапа
сочи
адлер
красная поляна
геленджик
ялта
алушта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155158/34/1551583463_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_e64798af85ec522be60fbfd03394e612.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, сочи, новости - туризм, адлер, красная поляна, туризм, куда поехать в выходные, осень, геленджик, ялта, алушта
18:06 21.10.2021 (обновлено: 19:49 21.10.2021)
Эксперты назвали самые популярные курорты для отдыха осенью
Туроператоры назвали Адлер самым востребованным у туристов местом отдыха в осенний период
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Определены самые популярные российские курорты для путешествий организованных туристов осенью, сообщает Travelata.ru.
Адлер стал самым востребованным, треть путевок были куплены именно туда. На втором месте — Сочи (24 процента), на третьем — Анапа (восемь процентов).
Самым дорогим направлением оказалась Ялта — средний чек составил 58 тысяч рублей. На втором месте — Алушта, на поездку туда придется потратить около 55 тысяч рублей. Бронза рейтинга у отелей в центре Сочи — средний чек на отдых в таких местах достигал 50 тысяч рублей.
Каникулы в Лоо обходятся примерно в 46 тысяч рублей, в Анапе — на три тысячи дешевле. Путевки в Красную Поляну, Геленджик и Адлер стоят от 34 до 37 тысяч рублей.
Специалисты компании проанализировали сводные данные результатов продаж путевок от ведущих российских туроператоров и выяснили, что в среднем пользователи платили за пакетные туры на отечественные курорты 37 тысяч рублей. Половина отдыхающих выбирали гостиницы категории три звезды без питания.