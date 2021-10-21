https://ria.ru/20211021/progress-1755654442.html

Путин заявил об изменении в мире понятия прогресса

Путин заявил об изменении в мире понятия прогресса - РИА Новости, 21.10.2021

Путин заявил об изменении в мире понятия прогресса

В России с удивлением смотрят на процессы, которые разворачиваются в странах, привыкших считать себя флагманами прогресса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:17

2021-10-21T18:17

2021-10-21T19:08

владимир путин

в мире

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. В России с удивлением смотрят на процессы, которые разворачиваются в странах, привыкших считать себя флагманами прогресса, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы с удивлением смотрим на процессы, разворачивающиеся в странах, которые привыкли считать себя флагманами прогресса. Конечно, теперь социальные и культурные потрясения, которые происходят в тех же Штатах и в Западной Европе, не наше дело, мы туда не лезем", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии клуба "Валдай"."Кто-то в западных странах уверен, что агрессивное вымарывание целых страниц собственной истории, обратная дискриминация большинства в интересах меньшинств, или требование отказаться от таких базовых вещей, как мама-папа, семья или даже разных полов - это, по их мнению, и есть вехи движения к общественному обновлению", - заявил Путин.Он отметил, что Западу не стоит лезть "в наш дом", потому что большинство россиян считают, что необходимо опираться на духовные ценности и историческую традицию, культуру.

https://ria.ru/20211017/rasizm-1754860635.html

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владимир путин, в мире, россия