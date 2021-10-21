https://ria.ru/20211021/progress-1755654442.html
Путин заявил об изменении в мире понятия прогресса
Путин заявил об изменении в мире понятия прогресса - РИА Новости, 21.10.2021
Путин заявил об изменении в мире понятия прогресса
В России с удивлением смотрят на процессы, которые разворачиваются в странах, привыкших считать себя флагманами прогресса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:17
2021-10-21T18:17
2021-10-21T19:08
владимир путин
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753748694_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_d19f331ba78994ecf6f57574c1b062f8.jpg
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. В России с удивлением смотрят на процессы, которые разворачиваются в странах, привыкших считать себя флагманами прогресса, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы с удивлением смотрим на процессы, разворачивающиеся в странах, которые привыкли считать себя флагманами прогресса. Конечно, теперь социальные и культурные потрясения, которые происходят в тех же Штатах и в Западной Европе, не наше дело, мы туда не лезем", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии клуба "Валдай"."Кто-то в западных странах уверен, что агрессивное вымарывание целых страниц собственной истории, обратная дискриминация большинства в интересах меньшинств, или требование отказаться от таких базовых вещей, как мама-папа, семья или даже разных полов - это, по их мнению, и есть вехи движения к общественному обновлению", - заявил Путин.Он отметил, что Западу не стоит лезть "в наш дом", потому что большинство россиян считают, что необходимо опираться на духовные ценности и историческую традицию, культуру.
https://ria.ru/20211017/rasizm-1754860635.html
https://ria.ru/20211015/siloviki-1754637684.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753748694_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_634cbab21c9acb65e69e8a5946d0a94e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, россия
18:17 21.10.2021 (обновлено: 19:08 21.10.2021)
Путин заявил об изменении в мире понятия прогресса
Путин: удивляемся процессам в странах, привыкших считать себя флагманами прогресса