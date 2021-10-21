https://ria.ru/20211021/profobuchenie-1755528625.html

Бесплатное профобучение прошли 216 липчан старшего возраста

Бесплатное профобучение прошли 216 липчан старшего возраста - РИА Новости, 21.10.2021

Бесплатное профобучение прошли 216 липчан старшего возраста

Бесплатное профессиональное переобучение прошли 216 жителей Липецкой области старшего возраста в рамках федерального проекта "Содействие занятости"... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T10:31

2021-10-21T10:31

2021-10-21T10:31

липецкая область

игорь артамонов

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

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ЛИПЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Бесплатное профессиональное переобучение прошли 216 жителей Липецкой области старшего возраста в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, большинство прошли переобучение в Липецком филиале РАНХИГС, программа реализуется при поддержке Минтруда России, Федеральной службы по труду и занятости за счет средств федерального бюджета.Артамонов отметил, что в РАНХИГС можно выбрать один из 200 курсов повышения квалификации или освоить новую профессию. Чаще всего обучающиеся выбирали такие направления как, бухгалтерия, психология профессиональной деятельности, клиентоориентированность, Актуальные вопросы государственного и муниципального управления."Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко. Трудовая деятельность, несомненно, является одной из важнейших жизненных ценностей, и областная власть прилагает максимум возможностей для обеспечения всех жителей Липецкой области работой с достойной заработной платой", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211020/gospodderzhka-1755436535.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)