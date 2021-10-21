https://ria.ru/20211021/profobuchenie-1755528625.html
Бесплатное профобучение прошли 216 липчан старшего возраста
Бесплатное профобучение прошли 216 липчан старшего возраста - РИА Новости, 21.10.2021
Бесплатное профобучение прошли 216 липчан старшего возраста
Бесплатное профессиональное переобучение прошли 216 жителей Липецкой области старшего возраста в рамках федерального проекта "Содействие занятости"... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T10:31
2021-10-21T10:31
2021-10-21T10:31
липецкая область
игорь артамонов
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755528991_0:54:1000:617_1920x0_80_0_0_a05cabb44898c4504526f2e05b1bb785.jpg
ЛИПЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Бесплатное профессиональное переобучение прошли 216 жителей Липецкой области старшего возраста в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, большинство прошли переобучение в Липецком филиале РАНХИГС, программа реализуется при поддержке Минтруда России, Федеральной службы по труду и занятости за счет средств федерального бюджета.Артамонов отметил, что в РАНХИГС можно выбрать один из 200 курсов повышения квалификации или освоить новую профессию. Чаще всего обучающиеся выбирали такие направления как, бухгалтерия, психология профессиональной деятельности, клиентоориентированность, Актуальные вопросы государственного и муниципального управления."Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко. Трудовая деятельность, несомненно, является одной из важнейших жизненных ценностей, и областная власть прилагает максимум возможностей для обеспечения всех жителей Липецкой области работой с достойной заработной платой", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20211020/gospodderzhka-1755436535.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755528991_83:0:972:667_1920x0_80_0_0_96ec0b5d4fef3086e0ff4fd1a4bd258e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
ЛИПЕЦК, 21 окт – РИА Новости
. Бесплатное профессиональное переобучение прошли 216 жителей Липецкой области старшего возраста в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография", сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, большинство прошли переобучение в Липецком филиале РАНХИГС, программа реализуется при поддержке Минтруда России, Федеральной службы по труду и занятости за счет средств федерального бюджета.
Артамонов отметил, что в РАНХИГС можно выбрать один из 200 курсов повышения квалификации или освоить новую профессию. Чаще всего обучающиеся выбирали такие направления как, бухгалтерия, психология профессиональной деятельности, клиентоориентированность, Актуальные вопросы государственного и муниципального управления.
"Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко. Трудовая деятельность, несомненно, является одной из важнейших жизненных ценностей, и областная власть прилагает максимум возможностей для обеспечения всех жителей Липецкой области работой с достойной заработной платой", – сказал Артамонов.