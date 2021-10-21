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Липецкая область
https://ria.ru/20211021/profobuchenie-1755528625.html
Бесплатное профобучение прошли 216 липчан старшего возраста
Бесплатное профобучение прошли 216 липчан старшего возраста - РИА Новости, 21.10.2021
Бесплатное профобучение прошли 216 липчан старшего возраста
Бесплатное профессиональное переобучение прошли 216 жителей Липецкой области старшего возраста в рамках федерального проекта "Содействие занятости"... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T10:31
2021-10-21T10:31
липецкая область
игорь артамонов
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
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ЛИПЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Бесплатное профессиональное переобучение прошли 216 жителей Липецкой области старшего возраста в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, большинство прошли переобучение в Липецком филиале РАНХИГС, программа реализуется при поддержке Минтруда России, Федеральной службы по труду и занятости за счет средств федерального бюджета.Артамонов отметил, что в РАНХИГС можно выбрать один из 200 курсов повышения квалификации или освоить новую профессию. Чаще всего обучающиеся выбирали такие направления как, бухгалтерия, психология профессиональной деятельности, клиентоориентированность, Актуальные вопросы государственного и муниципального управления."Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко. Трудовая деятельность, несомненно, является одной из важнейших жизненных ценностей, и областная власть прилагает максимум возможностей для обеспечения всех жителей Липецкой области работой с достойной заработной платой", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
10:31 21.10.2021
 

Бесплатное профобучение прошли 216 липчан старшего возраста

© Фото : администрация Липецкой областиБесплатное профессиональное переобучение жителей Липецкой области старшего возраста
Бесплатное профессиональное переобучение жителей Липецкой области старшего возраста - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Фото : администрация Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Бесплатное профессиональное переобучение прошли 216 жителей Липецкой области старшего возраста в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, большинство прошли переобучение в Липецком филиале РАНХИГС, программа реализуется при поддержке Минтруда России, Федеральной службы по труду и занятости за счет средств федерального бюджета.
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Артамонов отметил, что в РАНХИГС можно выбрать один из 200 курсов повышения квалификации или освоить новую профессию. Чаще всего обучающиеся выбирали такие направления как, бухгалтерия, психология профессиональной деятельности, клиентоориентированность, Актуальные вопросы государственного и муниципального управления.
"Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко. Трудовая деятельность, несомненно, является одной из важнейших жизненных ценностей, и областная власть прилагает максимум возможностей для обеспечения всех жителей Липецкой области работой с достойной заработной платой", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
 
 
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