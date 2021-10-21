https://ria.ru/20211021/prodovolstvie-1755691101.html

Путин оценил вклад России в продовольственную безопасность

Путин оценил вклад России в продовольственную безопасность - РИА Новости, 21.10.2021

Путин оценил вклад России в продовольственную безопасность

Россия вносит существенный вклад в продовольственную безопасность, наращивая экспорт, который составляет уже свыше 25 миллиардов долларов, сообщил президент... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:50

2021-10-21T20:50

2021-10-21T20:50

экономика

в мире

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Россия вносит существенный вклад в продовольственную безопасность, наращивая экспорт, который составляет уже свыше 25 миллиардов долларов, сообщил президент России Владимир Путин.Путин также поблагодарил отечественных сельхозпроизводителей, добавив, что прежде "это результат их работы". "Мы и мечтать о таком не могли. Спасибо, европейцам за санкции в области сельского хозяйства", - отметил президент.

https://ria.ru/20211021/prodovolstvie-1755647353.html

россия

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экономика, в мире, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия