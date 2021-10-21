Ярославский депздрав прокомментировал ситуацию с участницей исследования
Ярославский депздрав: пациентку оповестили об участии в исследовании препарата
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Департамент здравоохранения Ярославской области опроверг сообщения в соцсетях, что пожилую пациентку не оповестили об участии в исследовании, может ли противовирусный препарат "Эргоферон" помочь не заразиться COVID-19 в промежуток между введением первого и второго компонентов вакцины.
Ранее в соцсетях жительница Ярославля написала, что ее 65-летней матери сделали первую прививку "Спутник V" и выдали упаковку таблеток "Эргоферон/Плацебо". На упаковке написано, что препарат предназначен для клинических испытаний. Пожилая женщина на расспросы дочери ответила, что никаких документов не подписывала, и автор публикации предположила, что мать сделали участником клинических испытаний, не поставив ее в известность.
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"Женщина опубликовала недостоверную информацию. Ее мать добровольно участвует в исследовании и своей собственной рукой написала добровольное согласие на это. Документ есть в больнице", — заявила РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
Она рассказала, что исследование направлено на то, чтобы выяснить, помогает ли противовирусный препарат "Эргоферон" помочь не заразиться COVID-19 в 21-дневный промежуток между введением первого и второго компонентов вакцины. Всего в исследовании в Ярославле принимают участие 36 человек. Все они подписали согласие на участие, отметила собеседница агентства. Разрешение на проведение исследования дал Минздрав России, всего они проходят в 40 медицинских центрах страны.
"Что касается надписи "плацебо", я уточню: в любых исследованиях есть реальный препарат и плацебо. Сам же противовирусный препарат "Эргоферон" разрешен к использованию даже детям", — рассказала представитель депздрава.