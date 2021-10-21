https://ria.ru/20211021/pravo-1755600496.html

Венгрия поддержала Польшу в споре с Евросоюзом о верховенстве права

Венгрия поддержала Польшу в споре с Евросоюзом о верховенстве права - РИА Новости, 21.10.2021

Венгрия поддержала Польшу в споре с Евросоюзом о верховенстве права

Венгрия поддерживает позицию Польши в ее противостоянии с ЕС по решению польского конституционного суда о превалировании национальной конституции над законом... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:30

2021-10-21T15:30

2021-10-21T15:30

в мире

венгрия

польша

виктор орбан

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Венгрия поддерживает позицию Польши в ее противостоянии с ЕС по решению польского конституционного суда о превалировании национальной конституции над законом ЕС, заявил перед началом саммита в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Польша - лучшая страна в ЕС, не нужны никакие санкции, это смешно… Вопрос не о превалировании права, а о компетенциях… Европейские институты обходят права национальных парламентов и правительств, изменяют договоры, не имея на это право. То есть Польша права", - сказал он.

https://ria.ru/20211012/polyaki-1754138077.html

венгрия

польша

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в мире, венгрия, польша, виктор орбан, евросоюз