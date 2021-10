https://ria.ru/20211021/posolstvo-1755673090.html

Посольство России призвало Британию не поощрять Украину на новые авантюры

Поставки британского оружия Украине могут привести к эскалации насилия и страданиям мирных жителей в Донбассе, говорится в комментарии посольства России в... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:25

2021-10-21T19:25

2021-10-21T22:43

ЛОНДОН, 21 окт — РИА Новости. Поставки британского оружия Украине могут привести к эскалации насилия и страданиям мирных жителей в Донбассе, говорится в комментарии посольства России в Лондоне, поступившем в РИА Новости.Накануне газета The Times со ссылкой на украинский источник написала, что Лондон ведет с Киевом переговоры о продаже вооружения, в том числе впервые — ракет. Британия может поставить Украине ракеты класса "земля — земля", а также разрабатываемые консорциумом MBDA ракеты Brimstone для военных самолетов. Последними хотят оснастить корабли украинских ВМС. Кроме того, стороны рассматривают поставки их модификаций для применения с воздуха. Отмечается, что Brimstone — высокотехнологичная самонаводящаяся ракета, которая может поражать множество целей сразу. Стоимость ее около 138 тысяч долларов.В ответ на это российское дипведомство напомнило, что на Украине продолжается гражданская война, ставшая последствием госпереворота, "осуществленного при активной поддержке ряда западных стран". Очевидно, что поставки оружия ни в коей мере не будут способствовать прекращению конфликта, добавили там."Лондону следовало бы не поощрять Киев на новые военные авантюры, а заняться разъяснительной работой с украинскими властями, побуждая их к выполнению Vинских соглашений. Но это, судя по всему, мало интересует Великобританию", — отметили в посольстве.В дипведомстве подчеркнули, что урегулирование конфликта заключается в выполнении всех положений минского "комплекса мер".Пока остается без внимания и призыв России к международному сообществу о введении эмбарго на поставки вооружений на Украину, напомнили в дипмиссии. Там выразили надежду "на здравый смысл" партнеров.Министерство обороны Великобритании в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать сообщения The Times заявило, что речь идет о сделке, которая была обнародована еще в июне этого года. Однако в июньском сообщении названия ракет не указывались. На уточняющий вопрос, имеется ли в виду в материале The Times именно эта сделка и никаких новых не обсуждается, в ведомстве ответили утвердительно. В Минобороны выразили недоумение, почему об этом решили написать спустя четыре месяца.В июне Лондон и Киев подписали меморандум о реализации поддержки наращивания военно-морского потенциала Украины. Церемония прошла на борту эскадренного миноносца Defender Королевских ВМС, который тогда находился в Одессе. От Великобритании соглашение подписал заместитель министра обороны по вопросам закупок на нужды военного производства Джерем Куин, стороны Украины — замглавы Минобороны Александр Миронюк, со стороны бизнеса — исполнительный директор ведущей британской компании в сфере обороной и аэрокосмической промышленности и безопасности Babcock International Дэвид Локвуд.Согласно данным Минобороны, сделка предполагает поставку Украине новых военно-морских платформ и оборонительного корабельного вооружения, подготовку личного состава ВМС, создание новых военных баз и покупку двух противоминных судов класса Sundown.Исполнение контракта должно было начаться с таких проектов, как продажа и установка ракет на новые и находящиеся в эксплуатации патрульные и воздушные платформы, включая обучения персонала и инженерную поддержку, разработка и совместное производство восьми быстроходных ракетных кораблей, создание новой военно-морской базы для Украины в Черном и Азовском море, продажу двух отремонтированных противоминных кораблей класса Sundown. Точный тип и название ракет не указывается.

