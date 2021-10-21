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Путин предложил провести "Валдай" в Нью-Йорке
Путин предложил провести "Валдай" в Нью-Йорке - РИА Новости, 21.10.2021
Путин предложил провести "Валдай" в Нью-Йорке
Президент России Владимир Путин предложил провести мероприятие дискуссионного клуба "Валдай" за пределами РФ. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:44
2021-10-21T18:44
2021-10-21T21:49
валдай
нью-йорк (город)
владимир путин
сочи
россия
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СОЧИ, 21 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил провести мероприятие дискуссионного клуба "Валдай" за пределами РФ."Кстати говоря, почему нет? "Валдайский клуб" может и в Нью-Йорке собраться... Попросим (главу МИД РФ Сергея) Лаврова, он со своими коллегами поговорит. Я серьезно говорю. А почему не провести Валдайский клуб где-то на нейтральной площадке, за рубежами РФ? Можно, это может быть интересно", — сказал Путин на пленарной сессии "Валдая" в Сочи.По его словам, можно привлечь к дискуссии различных людей из разных стран. "Что ж здесь плохого? Это же хорошо", — добавил президент.
https://ria.ru/20211021/putin-1755671796.html
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валдай, нью-йорк (город), владимир путин, сочи, россия
18:44 21.10.2021 (обновлено: 21:49 21.10.2021)
Путин предложил провести "Валдай" в Нью-Йорке
Путин заявил, что "Валдайский клуб" может собраться на нейтральной площадке в Нью-Йорке