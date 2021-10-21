https://ria.ru/20211021/ploschadka-1755660703.html

Путин предложил провести "Валдай" в Нью-Йорке

Путин предложил провести "Валдай" в Нью-Йорке - РИА Новости, 21.10.2021

Путин предложил провести "Валдай" в Нью-Йорке

Президент России Владимир Путин предложил провести мероприятие дискуссионного клуба "Валдай" за пределами РФ. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:44

2021-10-21T18:44

2021-10-21T21:49

валдай

нью-йорк (город)

владимир путин

сочи

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755671542_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_2adb5edd6c4302169d0364c61fb820b8.jpg

СОЧИ, 21 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил провести мероприятие дискуссионного клуба "Валдай" за пределами РФ."Кстати говоря, почему нет? "Валдайский клуб" может и в Нью-Йорке собраться... Попросим (главу МИД РФ Сергея) Лаврова, он со своими коллегами поговорит. Я серьезно говорю. А почему не провести Валдайский клуб где-то на нейтральной площадке, за рубежами РФ? Можно, это может быть интересно", — сказал Путин на пленарной сессии "Валдая" в Сочи.По его словам, можно привлечь к дискуссии различных людей из разных стран. "Что ж здесь плохого? Это же хорошо", — добавил президент.

https://ria.ru/20211021/putin-1755671796.html

валдай

нью-йорк (город)

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валдай, нью-йорк (город), владимир путин, сочи, россия