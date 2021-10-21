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Путин сравнил Россию с плавильным котлом
Путин сравнил Россию с плавильным котлом - РИА Новости, 21.10.2021
Путин сравнил Россию с плавильным котлом
Россия, как и США, является "плавильным котлом" из разных наций, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:59
2021-10-21T18:59
2021-10-21T19:36
сша
владимир путин
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общество
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Россия, как и США, является "плавильным котлом" из разных наций, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Весь мир говорит о Соединенных Штатах, как о плавильном котле, в котором идет плавление людей разных наций, народов и вероисповеданий. Но что в этом плохого?Россия ведь тоже плавильный котел", - сказал он."С момента формирования единого русского государства, еще первые шаги были сделаны в VIII-XIX веках, и после крещения Руси начала образовываться русская нация как таковая, и централизованное русское государство на основе общего рынка, общего языка, власти князя и общедуховных ценностей. Вот начало образовываться русское государство, потом оно расширялось. И это тоже такой плавильный котел", - добавил Путин.
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сша, владимир путин, россия, общество
18:59 21.10.2021 (обновлено: 19:36 21.10.2021)
Путин сравнил Россию с плавильным котлом
Путин: Россия, как и США, тоже плавильный котел, состоящий из множества общностей