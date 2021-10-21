https://ria.ru/20211021/plavilnyy_kotel-1755667145.html

Путин сравнил Россию с плавильным котлом

Путин сравнил Россию с плавильным котлом - РИА Новости, 21.10.2021

Путин сравнил Россию с плавильным котлом

Россия, как и США, является "плавильным котлом" из разных наций, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:59

2021-10-21T18:59

2021-10-21T19:36

сша

владимир путин

россия

общество

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Россия, как и США, является "плавильным котлом" из разных наций, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Весь мир говорит о Соединенных Штатах, как о плавильном котле, в котором идет плавление людей разных наций, народов и вероисповеданий. Но что в этом плохого?Россия ведь тоже плавильный котел", - сказал он."С момента формирования единого русского государства, еще первые шаги были сделаны в VIII-XIX веках, и после крещения Руси начала образовываться русская нация как таковая, и централизованное русское государство на основе общего рынка, общего языка, власти князя и общедуховных ценностей. Вот начало образовываться русское государство, потом оно расширялось. И это тоже такой плавильный котел", - добавил Путин.

https://ria.ru/20190924/1559018300.html

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2021

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сша, владимир путин, россия, общество