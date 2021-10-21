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Спрос на перелеты по России в период нерабочих дней вырос в 1,5 раза
Спрос на перелеты по России в период нерабочих дней вырос в 1,5 раза - РИА Новости, 21.10.2021
Спрос на перелеты по России в период нерабочих дней вырос в 1,5 раза
Спрос на перелеты по России в период нерабочих дней вырос в 1,5 раза, однако вместе с ними увеличилось и число возвратов билетов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:51
2021-10-21T18:51
2021-10-21T18:51
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Спрос на перелеты по России в период нерабочих дней вырос в 1,5 раза, однако вместе с ними увеличилось и число возвратов билетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру."Число отказов растет, однако их доля составляет не более 5 процентов от продаж", — уточнили в компании.По словам экспертов, среди тех, кто уже оформил авиабилеты на 29 октября — 7 ноября, 87,6 процентов планируют путешествие по России, а 12,3 — отправятся за рубеж.Среди зарубежных направлений больше всего бронирований приходится на Узбекистан, Армению, Турцию, Киргизию, Азербайджан, Молдову, Белоруссию, Кипр, Казахстан и Египет.
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владимир путин, татьяна голикова, новости - туризм, авиабилеты, туристы, туту.ру, туризм
Спрос на перелеты по России в период нерабочих дней вырос в 1,5 раза
После объявления длинных ноябрьских каникул спрос на перелеты по России вырос в 1,5 раза
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Спрос на перелеты по России в период нерабочих дней вырос в 1,5 раза, однако вместе с ними увеличилось и число возвратов билетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру.
"Число отказов растет, однако их доля составляет не более 5 процентов от продаж", — уточнили в компании.
По словам экспертов, среди тех, кто уже оформил авиабилеты на 29 октября — 7 ноября, 87,6 процентов планируют путешествие по России, а 12,3 — отправятся за рубеж.
Среди зарубежных направлений больше всего бронирований приходится на Узбекистан, Армению, Турцию, Киргизию, Азербайджан, Молдову, Белоруссию, Кипр, Казахстан и Египет.