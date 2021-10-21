https://ria.ru/20211021/parlament-1755617237.html

Земан подписал документ о созыве первого заседания парламента

Земан подписал документ о созыве первого заседания парламента - РИА Новости, 21.10.2021

Земан подписал документ о созыве первого заседания парламента

Глава Чехии Милош Земан лично подписал документ о созыве первого заседания нового состава парламента, заявил в четверг на брифинге глава администрации... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:16

2021-10-21T16:16

2021-10-21T16:58

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ПРАГА, 21 окт – РИА Новости. Глава Чехии Милош Земан лично подписал документ о созыве первого заседания нового состава парламента, заявил в четверг на брифинге глава администрации президента Чехии Вратислав Минарж, при этом было продемонстрировано видео этого момента."Глава республики Милош Земан лично подписал документ о созыве первого заседания нового состава парламента. Данные кадры демонстрируют этот момент", - сказал Минарж.Земана госпитализировали утром 10 октября. СМИ утверждали, что по прибытии в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге Земан был без сознания, но глава президентской канцелярии заявил, что тот просто спал. Директор ЦВГ и лечащий врач президента профессор Мирослав Заворал при этом сообщил, что 77-летний Земан помещен в палату интенсивной терапии. Говорить о диагнозе он отказался без согласия президента.В понедельник глава сената Милош Выстрчил обнародовал содержание письма, которое ему в ответ на запрос направило руководство ЦВГ. Согласно письму, президент не способен выполнять служебные обязанности. Врачи назвали долгосрочный прогноз состояния президента неопределенным, а вероятность его возвращения к работе в обозримом будущем – неправдоподобной.Исходя из этого, члены конституционной комиссии сената Чехии, рассмотрев во вторник ситуацию с состоянием здоровья Земана, предложили начать процедуру лишения его президентских полномочий в соответствии со статьей 66 Конституции республики в связи с невозможностью выполнять их по состоянию здоровья.

https://ria.ru/20211021/chekhiya-1755511384.html

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чехия, в мире, милош земан, прага