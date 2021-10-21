https://ria.ru/20211021/pandemiya-1755649416.html
Пандемия подстегнула негативные тенденции, заявил Путин
Пандемия подстегнула негативные тенденции, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021
Пандемия подстегнула негативные тенденции, заявил Путин
Пандемия COVID-19 только подстегнула негативные тенденции, которые наметились давно, сейчас они усугубляются, заявил президент России Владимир Путин, выступая... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:04
2021-10-21T18:04
2021-10-21T19:17
россия
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владимир путин
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Пандемия COVID-19 только подстегнула негативные тенденции, которые наметились давно, сейчас они усугубляются, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."На словах все государства заявляют о приверженности и деловом сотрудничестве, готовности вместе работать над решением общих проблем. Но это именно, к сожалению, на словах. На деле же происходит прямо противоположное. И пандемия только подстегнула негативные тенденции, которые наметились давно, а теперь только усугубляются", - сказал Путин, выступая на заседании.Он отметил, что подход "своя рубашка ближе к телу" уже стал нормой, а "эгоистические интересы полностью взяли верх над понятием общего блага".
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россия, в мире, общество, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:04 21.10.2021 (обновлено: 19:17 21.10.2021)
Пандемия подстегнула негативные тенденции, заявил Путин
Путин: пандемия только подстегнула давно намеченные негативные тенденции